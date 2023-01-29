https://ria.ru/20230129/boepripasy-1848218971.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 29.01.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:31

2023-01-29T14:31

2023-01-29T14:41

специальная военная операция на украине

краматорск

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

краматорск, россия, вооруженные силы украины, сша