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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 29.01.2023
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 29.01.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:41
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краматорск, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Вооруженные силы Украины, США
14:31 29.01.2023 (обновлено: 14:41 29.01.2023)
 
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ
Военнослужащий на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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