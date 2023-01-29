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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 29.01.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:31
2023-01-29T14:41
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В районе Краматорска российскими военными уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч". Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краматорск, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Вооруженные силы Украины, США
14:31 29.01.2023 (обновлено: 14:41 29.01.2023)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска