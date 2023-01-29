https://ria.ru/20230129/blagodatnoe-1848152671.html
Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР
Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР - РИА Новости, 29.01.2023
Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР
Подразделения "Вагнера" взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил руководитель группы Евгений Пригожин. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T00:21
2023-01-29T00:21
2023-01-29T01:24
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил руководитель группы Евгений Пригожин.Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар. Минобороны 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое завершилось вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847141598.html
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евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин
00:21 29.01.2023 (обновлено: 01:24 29.01.2023)
Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР
Пригожин сообщил о переходе села Благодатное в ДНР под контроль российских сил