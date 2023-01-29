https://ria.ru/20230129/blagodatnoe-1848152671.html

Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР - РИА Новости, 29.01.2023

Российские силы взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Подразделения "Вагнера" взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил руководитель группы Евгений Пригожин. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T00:21

2023-01-29T00:21

2023-01-29T01:24

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил руководитель группы Евгений Пригожин.Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар. Минобороны 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое завершилось вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847141598.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгений пригожин