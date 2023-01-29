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Новая волна протестов в США повлияет на рейтинг Байдена, считает политолог - РИА Новости, 29.01.2023
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Новая волна протестов в США повлияет на рейтинг Байдена, считает политолог
Новая волна протестов в США повлияет на рейтинг Байдена, считает политолог - РИА Новости, 29.01.2023
Новая волна протестов в США повлияет на рейтинг Байдена, считает политолог
Протесты, которые могут вспыхнуть в США после убийства афроамериканца полицейскими в Мемфисе, могут негативным образом повлиять на рейтинг президента Джо... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T07:38
2023-01-29T07:41
в мире
мемфис
сша
нью-йорк (город)
джо байден
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Протесты, которые могут вспыхнуть в США после убийства афроамериканца полицейскими в Мемфисе, могут негативным образом повлиять на рейтинг президента Джо Байдена, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста. В частности, в Нью-Йорке в пятницу прошло шествие. Люди несли транспаранты "Остановите полицейский террор". "Я думаю, что они (протесты) обязательно повлияют (на рейтинг). Вопрос в том, что для Байдена больше уже осталось позади, чем впереди. Чем быстрее его товарищи по партии воспримут это как факт, тем проще им будет готовиться к следующим выборам. Если они будут держаться за Байдена, то, я боюсь, что у них проблемы только начинаются", — сказал Брутер. По словам эксперта у Байдена сейчас "в определённом смысле нет козырей". "Ему ничего не может помочь", — резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230128/ssha-1848045321.html
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в мире, мемфис, сша, нью-йорк (город), джо байден, владимир брутер
В мире, Мемфис, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден, Владимир Брутер
07:38 29.01.2023 (обновлено: 07:41 29.01.2023)
 
Новая волна протестов в США повлияет на рейтинг Байдена, считает политолог

Политолог Брутер: протесты после убийства афроамериканца повлияют на рейтинг Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Нью-Йорка
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Протесты, которые могут вспыхнуть в США после убийства афроамериканца полицейскими в Мемфисе, могут негативным образом повлиять на рейтинг президента Джо Байдена, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.
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"Я думаю, что они (протесты) обязательно повлияют (на рейтинг). Вопрос в том, что для Байдена больше уже осталось позади, чем впереди. Чем быстрее его товарищи по партии воспримут это как факт, тем проще им будет готовиться к следующим выборам. Если они будут держаться за Байдена, то, я боюсь, что у них проблемы только начинаются", — сказал Брутер.
По словам эксперта у Байдена сейчас "в определённом смысле нет козырей".
"Ему ничего не может помочь", — резюмировал эксперт.
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В миреМемфисСШАНью-Йорк (город)Джо БайденВладимир Брутер
 
 
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