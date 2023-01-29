https://ria.ru/20230129/bastrykin-1848166964.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T07:45
2023-01-29T07:45
2023-01-29T07:45
россия
новоайдар
луганская народная республика
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, в результате которого десятки людей погибли или получили ранения, сообщается в телеграм-канале СК. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230128/pasechnik-1848146969.html
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новоайдар
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россия, новоайдар, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре в ЛНР