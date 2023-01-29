https://ria.ru/20230129/bastrykin-1848166964.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T07:45

2023-01-29T07:45

2023-01-29T07:45

россия

новоайдар

луганская народная республика

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, в результате которого десятки людей погибли или получили ранения, сообщается в телеграм-канале СК. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230128/pasechnik-1848146969.html

россия

новоайдар

луганская народная республика

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россия, новоайдар, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины