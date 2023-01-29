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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 29.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T07:45
2023-01-29T07:45
россия
новоайдар
луганская народная республика
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, в результате которого десятки людей погибли или получили ранения, сообщается в телеграм-канале СК. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР", - говорится в сообщении.
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россия
новоайдар
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россия, новоайдар, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
07:45 29.01.2023
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, в результате которого десятки людей погибли или получили ранения, сообщается в телеграм-канале СК.
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 22:33Специальная военная операция на Украине
Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР", - говорится в сообщении.
 
РоссияНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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