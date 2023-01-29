https://ria.ru/20230129/avdeevka-1848163549.html
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков - РИА Новости, 29.01.2023
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков
Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" уничтожили на Авдеевском направлении группу украинских боевиков,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:19
2023-01-29T06:19
2023-01-29T09:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
авдеевка
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848172396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c9dd10e88571bad3abc2037f18e4069.jpg
ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" уничтожили на Авдеевском направлении группу украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.Обнаружил украинских пехотинцев оператор разведывательного беспилотника. Он передал артиллеристам координаты блиндажа, в котором укрывались боевики, после чего по укреплению нанесли удар.Накануне ночью российские военные уничтожили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230129/blagodatnoe-1848152671.html
авдеевка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848172396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3eb7b88cb301f609db0039f6d18d8058.jpg
Кадры уничтожения группы украинских боевиков на Авдеевском направлении
Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" нанесли огневое поражение группе украинских боевиков на Авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
2023-01-29T06:19
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
06:19 29.01.2023 (обновлено: 09:57 29.01.2023)
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков
Расчеты российских минометов 2Б11 и орудий "Гиацинт" уничтожили группу ВСУ под Авдеевкой