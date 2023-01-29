https://ria.ru/20230129/avdeevka-1848163549.html

Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков

Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков - РИА Новости, 29.01.2023

Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу украинских боевиков

Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" уничтожили на Авдеевском направлении группу украинских боевиков,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T06:19

2023-01-29T06:19

2023-01-29T09:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" уничтожили на Авдеевском направлении группу украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.Обнаружил украинских пехотинцев оператор разведывательного беспилотника. Он передал артиллеристам координаты блиндажа, в котором укрывались боевики, после чего по укреплению нанесли удар.Накануне ночью российские военные уничтожили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230129/blagodatnoe-1848152671.html

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Кадры уничтожения группы украинских боевиков на Авдеевском направлении Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий "Гиацинт" нанесли огневое поражение группе украинских боевиков на Авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости. 2023-01-29T06:19 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, донбасс