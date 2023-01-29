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В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек - РИА Новости, 29.01.2023
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В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек - РИА Новости, 29.01.2023
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:04
2023-01-29T20:04
происшествия
авто
менделеевский район
менделеевск
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КАЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщает прокуратура республики. "Авария произошла 29 января около 16.25 на 3-м километре автодороги Бизяки-Ижевка на территории Менделеевского района Республики Татарстан", - говорится в сообщении. По предварительным данным прокуратуры, автомобиль Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В какой-то момент водитель иномарки наехал на обочину, в результате автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina. От полученных травм водитель и два пассажира Kia Rio, а также пассажир отечественного авто скончались на месте. Водитель автомобиля LADA Kalina в тяжелом состоянии доставлен в Менделеевскую центральную районную больницу. По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.
https://ria.ru/20230129/avariya-1848244984.html
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менделеевский район
менделеевск
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происшествия, авто, менделеевский район, менделеевск
Происшествия, Авто, Менделеевский район, Менделеевск
20:04 29.01.2023
 
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек

Прокуратура: в Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщает прокуратура республики.
"Авария произошла 29 января около 16.25 на 3-м километре автодороги Бизяки-Ижевка на территории Менделеевского района Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 17:21
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
По предварительным данным прокуратуры, автомобиль Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В какой-то момент водитель иномарки наехал на обочину, в результате автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina.
От полученных травм водитель и два пассажира Kia Rio, а также пассажир отечественного авто скончались на месте.
Водитель автомобиля LADA Kalina в тяжелом состоянии доставлен в Менделеевскую центральную районную больницу.
По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:03
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
 
ПроисшествияАвтоМенделеевский районМенделеевск
 
 
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