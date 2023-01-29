https://ria.ru/20230129/avariya-1848261544.html
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек - РИА Новости, 29.01.2023
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:04
2023-01-29T20:04
2023-01-29T20:04
происшествия
авто
менделеевский район
менделеевск
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КАЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщает прокуратура республики. "Авария произошла 29 января около 16.25 на 3-м километре автодороги Бизяки-Ижевка на территории Менделеевского района Республики Татарстан", - говорится в сообщении. По предварительным данным прокуратуры, автомобиль Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В какой-то момент водитель иномарки наехал на обочину, в результате автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina. От полученных травм водитель и два пассажира Kia Rio, а также пассажир отечественного авто скончались на месте. Водитель автомобиля LADA Kalina в тяжелом состоянии доставлен в Менделеевскую центральную районную больницу. По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.
https://ria.ru/20230129/avariya-1848244984.html
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html
менделеевский район
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происшествия, авто, менделеевский район, менделеевск
Происшествия, Авто, Менделеевский район, Менделеевск
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
Прокуратура: в Татарстане четыре человека погибли при столкновении двух легковушек