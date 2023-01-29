https://ria.ru/20230129/avariya-1848244984.html

В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека

В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2023

В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека

Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T17:21

2023-01-29T17:21

2023-01-29T17:21

происшествия

авто

иркутская область

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ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Приангарье на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись "В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html

иркутская область

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происшествия, авто, иркутская область