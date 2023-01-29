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В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2023
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:21
2023-01-29T17:21
2023-01-29T17:21
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Приангарье на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись "В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
В Иркутской области при столкновении на трассе фуры и внедорожника погибли два человека