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В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2023
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В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2023
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека
Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:21
2023-01-29T17:21
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Приангарье на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись "В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
17:21 29.01.2023
 
В Приангарье при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека

В Иркутской области при столкновении на трассе фуры и внедорожника погибли два человека

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Большегруз и внедорожник сгорели на трассе Р-255 "Сибирь" после столкновения, погибли два человека, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Приангарье на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись
"В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.
На месте ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Тульской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:11
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ПроисшествияАвтоИркутская область
 
 
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