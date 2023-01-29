https://ria.ru/20230129/ataka-1848250752.html
СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль
СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль - РИА Новости, 29.01.2023
СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль
За атакой дронов на завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан стоит Израиль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:36
2023-01-29T18:36
2023-01-29T19:23
в мире
исфахан
израиль
иран
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. За атакой дронов на завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан стоит Израиль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Израиль нанес тайный удар по оборонному комплексу в Иране", — говорится в публикации.Издание отмечает, что это первая известная атака с тех пор, как премьер-министром страны вновь стал Биньямин Нетаньяху.Кроме того, по данным СМИ, израильские и американские чиновники обсуждают новые способы борьбы с развитием сотрудничества Ирана и России."Ожидается, что новое правительство Нетаньяху не будет предоставлять Украине военную поддержку. Но оно продолжит проводить тайные удары по ядерной и военной программам Ирана", — сообщается в публикации.Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из беспилотников сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.Позже телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что в атаке в Исфахане участвовала американская авиация, а ее целью был склад с баллистическими ракетами.
https://ria.ru/20230129/iran-1848228582.html
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Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
2023-01-29T18:36
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в мире, исфахан, израиль, иран, биньямин нетаньяху
В мире, Исфахан, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху
18:36 29.01.2023 (обновлено: 19:23 29.01.2023)
СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль
WSJ: за атакой беспилотников на военный объект в иранском Исфахане стоял Израиль