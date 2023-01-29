https://ria.ru/20230129/ataka-1848250752.html

СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль

СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль - РИА Новости, 29.01.2023

СМИ сообщили, что за атакой на объект в иранском Исфахане стоял Израиль

За атакой дронов на завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан стоит Израиль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T18:36

2023-01-29T18:36

2023-01-29T19:23

в мире

исфахан

израиль

иран

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848182900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89b310c7681372bf8cc1a7d4b7b53424.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. За атакой дронов на завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан стоит Израиль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Израиль нанес тайный удар по оборонному комплексу в Иране", — говорится в публикации.Издание отмечает, что это первая известная атака с тех пор, как премьер-министром страны вновь стал Биньямин Нетаньяху.Кроме того, по данным СМИ, израильские и американские чиновники обсуждают новые способы борьбы с развитием сотрудничества Ирана и России."Ожидается, что новое правительство Нетаньяху не будет предоставлять Украине военную поддержку. Но оно продолжит проводить тайные удары по ядерной и военной программам Ирана", — сообщается в публикации.Как заявило иранское агентство IRNA, минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из беспилотников сбили средства ВПО, два других перехватили и взорвали военные. Склад получил незначительные повреждения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.Позже телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что в атаке в Исфахане участвовала американская авиация, а ее целью был склад с баллистическими ракетами.

https://ria.ru/20230129/iran-1848228582.html

https://ria.ru/20230129/iran-1848212607.html

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

исфахан

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на заводе по переработке моторного масла в Иране Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно. 2023-01-29T18:36 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, исфахан, израиль, иран, биньямин нетаньяху