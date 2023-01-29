https://ria.ru/20230129/assanzh-1848263724.html

Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа

Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа - РИА Новости, 29.01.2023

Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:29

2023-01-29T20:29

2023-01-29T20:29

в мире

сша

австралия

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы Белмарш. Морис также указала на слабость других стран, которые не посмели дать отпор США. В частности, она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.

https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html

сша

австралия

великобритания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, австралия, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)