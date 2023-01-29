https://ria.ru/20230129/assanzh-1848263724.html
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа - РИА Новости, 29.01.2023
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:29
2023-01-29T20:29
2023-01-29T20:29
в мире
сша
австралия
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы Белмарш. Морис также указала на слабость других стран, которые не посмели дать отпор США. В частности, она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, США, Австралия, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа
Жена основателя WikiLeaks Ассанжа рассказала о проблемах с психологическим здоровьем мужа