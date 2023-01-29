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Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа - РИА Новости, 29.01.2023
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Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа - РИА Новости, 29.01.2023
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:29
2023-01-29T20:29
в мире
сша
австралия
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы Белмарш. Морис также указала на слабость других стран, которые не посмели дать отпор США. В частности, она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
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в мире, сша, австралия, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, США, Австралия, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
20:29 29.01.2023
 
Жена Ассанжа пожаловалась на проблемы с психологическим здоровьем мужа

Жена основателя WikiLeaks Ассанжа рассказала о проблемах с психологическим здоровьем мужа

© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила о проблемах со здоровьем у ее супруга, который на данный момент находится в лондонской тюрьмы Белмарш.
"Физическое и психологическое состояние здоровья Джулиана нехорошие", - отметила она в интервью изданию Journal du Dimanche.
Морис также указала на слабость других стран, которые не посмели дать отпор США. В частности, она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля 2022, 06:29
Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США
 
В миреСШААвстралияВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaksЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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