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Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине - РИА Новости, 29.01.2023
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Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине
Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине - РИА Новости, 29.01.2023
Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине
Аргентина и страны Латинской Америки не рассматривают отправку оружия на Украину, заявил президент этой страны Альберто Фернандес в ходе совместной... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:40
2023-01-29T10:16
аргентина
латинская америка
украина
в мире
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МЕХИКО, 29 янв — РИА Новости. Аргентина и страны Латинской Америки не рассматривают отправку оружия на Украину, заявил президент этой страны Альберто Фернандес в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится в Аргентине с официальным визитом.На этой неделе бразильская газета Folha со ссылкой на источники в армии и правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу да Силва также отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, чтобы сохранить нейтралитет.По информации СМИ, ранее глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине имеющегося у них российского оружия в обмен на поставки американской техники.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, напомнил о правовых и юридических ограничениях на подобные поставки оружия в третьи страны и пообещал, что Москва будет внимательно следить за данной ситуацией.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230129/upadok-1848158400.html
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аргентина, латинская америка, украина, в мире
Аргентина, Латинская Америка, Украина, В мире
03:40 29.01.2023 (обновлено: 10:16 29.01.2023)
 
Президент Аргентины исключил отправку оружия Украине

Президент Фернандес: Аргентина и Латинская Америка не планируют передавать оружие Украине

© AFP 2023 / LUIS ROBAYOКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции в Буэнос-Айресе
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции в Буэнос-Айресе
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МЕХИКО, 29 янв — РИА Новости. Аргентина и страны Латинской Америки не рассматривают отправку оружия на Украину, заявил президент этой страны Альберто Фернандес в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится в Аргентине с официальным визитом.

"Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта", — сказал глава государства.

На этой неделе бразильская газета Folha со ссылкой на источники в армии и правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу да Силва также отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, чтобы сохранить нейтралитет.
По информации СМИ, ранее глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине имеющегося у них российского оружия в обмен на поставки американской техники.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, напомнил о правовых и юридических ограничениях на подобные поставки оружия в третьи страны и пообещал, что Москва будет внимательно следить за данной ситуацией.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей
 
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