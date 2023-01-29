https://ria.ru/20230129/arest-1848173717.html
Во Владивостоке арестовали водителя BMW, обстрелявшего "Газель"
Во Владивостоке арестовали водителя BMW, обстрелявшего "Газель" - РИА Новости, 29.01.2023
Во Владивостоке арестовали водителя BMW, обстрелявшего "Газель"
Водителя иномарки, который устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T09:07
2023-01-29T09:07
2023-01-29T10:37
происшествия
авто
bmw 1
bmw x5
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Водителя иномарки, который устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает прокуратура Приморского края. Ранее УМВД Владивостока информировало, что во время движения водитель BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию подозреваемого - 32-летнего жителя Владивостока. Оружие изъяли и направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Позже представитель управления МВД по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что инцидент произошел около пяти часов утра субботы из-за дорожного конфликта. Со слов задержанного, "белый микроавтобус "Газель" не уступил дорогу". В прокуратуре уточнили, что происшествие случилось возле торгового центра на улице Жигура. Подозреваемый "из хулиганских побуждений произвёл выстрелы в сторону автомобиля "Газель" из оружия, оснащенного патронами светозвукового действия", заявляет надзорное ведомство. "Сегодня, с учётом позиции прокурора, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.В УМВД Владивостока сообщили, что подозреваемый "водворён в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, расследование уголовного дела продолжается". Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что в полиции задержанный агрессию не проявлял, "вёл себя спокойно".
https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html
https://ria.ru/20230110/dtp-1843843968.html
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происшествия, авто, bmw 1, bmw x5, владивосток
Происшествия, Авто, BMW 1, BMW X5, Владивосток
09:07 29.01.2023 (обновлено: 10:37 29.01.2023)
Во Владивостоке арестовали водителя BMW, обстрелявшего "Газель"
Во Владивостоке водителя BMW, обстрелявшего "Газель", арестовали на два месяца
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости.
Водителя иномарки, который устроил стрельбу по микроавтобусу во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает
прокуратура Приморского края.
Ранее УМВД Владивостока информировало, что во время движения водитель BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию подозреваемого - 32-летнего жителя Владивостока. Оружие изъяли и направили на экспертизу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.
Позже представитель управления МВД по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что инцидент произошел около пяти часов утра субботы из-за дорожного конфликта. Со слов задержанного, "белый микроавтобус "Газель" не уступил дорогу". В прокуратуре уточнили, что происшествие случилось возле торгового центра на улице Жигура. Подозреваемый "из хулиганских побуждений произвёл выстрелы в сторону автомобиля "Газель" из оружия, оснащенного патронами светозвукового действия", заявляет надзорное ведомство.
"Сегодня, с учётом позиции прокурора, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
В УМВД Владивостока сообщили, что подозреваемый "водворён в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, расследование уголовного дела продолжается". Источник, знакомый с ситуацией, позже уточнил РИА Новости, что в полиции задержанный агрессию не проявлял, "вёл себя спокойно".