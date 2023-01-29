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В Гааге задержали более 700 участников климатического протеста - РИА Новости, 29.01.2023
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В Гааге задержали более 700 участников климатического протеста
В Гааге задержали более 700 участников климатического протеста - РИА Новости, 29.01.2023
В Гааге задержали более 700 участников климатического протеста
Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T17:03
2023-01-29T17:03
в мире
гаага
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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых, сообщила в воскресенье голландская полиция. В субботу днём сотни климатических активистов в Гааге заблокировали крупную трассу A12 в обоих направлениях в знак протеста против выделения государственных субсидий на ископаемые виды топлива, такие как нефть и газ. Акция была организована движением Extinction Rebellion. По данным полиции, в результате протеста были задержаны 768 активистов. "Из 768 задержанных двое остаются под стражей", - уточнила полиция в своём аккаунте в Twitter.
https://ria.ru/20230120/tunberg-1846303558.html
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в мире, гаага
В мире, Гаага
17:03 29.01.2023
 
В Гааге задержали более 700 участников климатического протеста

В Гааге полиция задержала 768 участников климатической акции Extinction Rebellion

© AFP 2023 / ANP / Eva PlevierСотрудники полиции Нидерландов задерживают участника акции протеста в Гааге
Сотрудники полиции Нидерландов задерживают участника акции протеста в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ANP / Eva Plevier
Сотрудники полиции Нидерландов задерживают участника акции протеста в Гааге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых, сообщила в воскресенье голландская полиция.
В субботу днём сотни климатических активистов в Гааге заблокировали крупную трассу A12 в обоих направлениях в знак протеста против выделения государственных субсидий на ископаемые виды топлива, такие как нефть и газ. Акция была организована движением Extinction Rebellion.
Грета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 16:07
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По данным полиции, в результате протеста были задержаны 768 активистов.
"Из 768 задержанных двое остаются под стражей", - уточнила полиция в своём аккаунте в Twitter.
Прага - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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