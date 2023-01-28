https://ria.ru/20230128/zhaloby-1848079914.html

В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год

В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год - РИА Новости, 28.01.2023

В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год

Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:38

2023-01-28T12:38

2023-01-28T12:38

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. "За 2022 год в Роскомнадзор поступило 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных (на 0,8% меньше, чем в 2021 году)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38,2 тысячи из поступивших обращений - жалобы на действия операторов, осуществляющих, по мнению заявителей, незаконную обработку персональных данных (на 0,3% меньше, чем в 2021 году). Также 535 записей внесено Роскомнадзором в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (на 11,5% меньше, чем в 2021 году). "Наибольшее количество жалоб от граждан поступило на действия: кредитных учреждений; организаций ЖКХ; владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей); коллекторских агентств", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии