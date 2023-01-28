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В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год - РИА Новости, 28.01.2023
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В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год
В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год - РИА Новости, 28.01.2023
В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год
Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:38
2023-01-28T12:38
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. "За 2022 год в Роскомнадзор поступило 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных (на 0,8% меньше, чем в 2021 году)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38,2 тысячи из поступивших обращений - жалобы на действия операторов, осуществляющих, по мнению заявителей, незаконную обработку персональных данных (на 0,3% меньше, чем в 2021 году). Также 535 записей внесено Роскомнадзором в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (на 11,5% меньше, чем в 2021 году). "Наибольшее количество жалоб от граждан поступило на действия: кредитных учреждений; организаций ЖКХ; владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей); коллекторских агентств", - отметили в ведомстве.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
12:38 28.01.2023
 
В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год

РКН получил 44,3 тысячи жалоб о неправомерной обработке персональных данных в 2022 году

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства.
"За 2022 год в Роскомнадзор поступило 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных (на 0,8% меньше, чем в 2021 году)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38,2 тысячи из поступивших обращений - жалобы на действия операторов, осуществляющих, по мнению заявителей, незаконную обработку персональных данных (на 0,3% меньше, чем в 2021 году). Также 535 записей внесено Роскомнадзором в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (на 11,5% меньше, чем в 2021 году).
"Наибольшее количество жалоб от граждан поступило на действия: кредитных учреждений; организаций ЖКХ; владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей); коллекторских агентств", - отметили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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