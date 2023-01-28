https://ria.ru/20230128/zemletryasenie-1848077451.html

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 28.01.2023

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья в районе Чезены, сообщает институт Национальный институт геофизики и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:23

2023-01-28T12:23

2023-01-28T12:23

в мире

италия

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равенна

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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья в районе Чезены, сообщает институт Национальный институт геофизики и вулканологии. Подземные толчки ощущались и в крупных городах, таких как Римини и Равенна. Для проверки их последствий приостановлено железнодорожное движение между Болоньей и Римини, а также между Римини и Равенной. Процедура в таких случаях носит автоматический характер. Как сообщила служба гражданской обороны, землетрясения не привело к разрушениям или пострадавшим. Сейсмическая активность в области Эмилия-Романья продолжается уже несколько дней. Власти некоторых городов в регионе близ Адриатики закрыли в целях предосторожности школы. В субботу о прекращении занятий объявила мэрия городка Гамбеттола. Соседняя коммуна Чезенатико заявила, что учебные заведения продолжат работу после проведения всех проверок.

https://ria.ru/20230116/mafiya-1845127825.html

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римини

равенна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, римини, равенна