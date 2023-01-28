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В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 28.01.2023
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В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 28.01.2023
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья в районе Чезены, сообщает институт Национальный институт геофизики и... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:23
2023-01-28T12:23
в мире
италия
римини
равенна
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья в районе Чезены, сообщает институт Национальный институт геофизики и вулканологии. Подземные толчки ощущались и в крупных городах, таких как Римини и Равенна. Для проверки их последствий приостановлено железнодорожное движение между Болоньей и Римини, а также между Римини и Равенной. Процедура в таких случаях носит автоматический характер. Как сообщила служба гражданской обороны, землетрясения не привело к разрушениям или пострадавшим. Сейсмическая активность в области Эмилия-Романья продолжается уже несколько дней. Власти некоторых городов в регионе близ Адриатики закрыли в целях предосторожности школы. В субботу о прекращении занятий объявила мэрия городка Гамбеттола. Соседняя коммуна Чезенатико заявила, что учебные заведения продолжат работу после проведения всех проверок.
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в мире, италия, римини, равенна
В мире, Италия, Римини, Равенна
12:23 28.01.2023
 
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В центральной Италии у Адриатического побережья произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья в районе Чезены, сообщает институт Национальный институт геофизики и вулканологии.
Подземные толчки ощущались и в крупных городах, таких как Римини и Равенна. Для проверки их последствий приостановлено железнодорожное движение между Болоньей и Римини, а также между Римини и Равенной. Процедура в таких случаях носит автоматический характер.
Как сообщила служба гражданской обороны, землетрясения не привело к разрушениям или пострадавшим.
Сейсмическая активность в области Эмилия-Романья продолжается уже несколько дней. Власти некоторых городов в регионе близ Адриатики закрыли в целях предосторожности школы. В субботу о прекращении занятий объявила мэрия городка Гамбеттола. Соседняя коммуна Чезенатико заявила, что учебные заведения продолжат работу после проведения всех проверок.
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