https://ria.ru/20230128/zelenskiy-1848118317.html

Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара

Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара - РИА Новости, 28.01.2023

Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:10

2023-01-28T18:10

2023-01-28T21:42

политика

россия

донбасс

украина

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.Ранее Кемп отметил, что Россия действует весьма успешно и уже взяла под контроль Донбасс и другие территории, выбивая артиллерией украинских силовиков.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению ДНР и ЛНР от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230128/berbok-1848117910.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, донбасс, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины