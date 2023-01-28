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Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара - РИА Новости, 28.01.2023
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Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара
Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара - РИА Новости, 28.01.2023
Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара
Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:10
2023-01-28T21:42
политика
россия
донбасс
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.Ранее Кемп отметил, что Россия действует весьма успешно и уже взяла под контроль Донбасс и другие территории, выбивая артиллерией украинских силовиков.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению ДНР и ЛНР от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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политика, россия, донбасс, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
18:10 28.01.2023 (обновлено: 21:42 28.01.2023)
 
Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара

Express: британский полковник Кемп назвал две проблемы Зеленского после наступления России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.

"У Зеленского теперь две большие головные боли. <…> ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение. Смогут ли они делать эти две вещи вместе — большой вопрос", — рассказал офицер.

Ранее Кемп отметил, что Россия действует весьма успешно и уже взяла под контроль Донбасс и другие территории, выбивая артиллерией украинских силовиков.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению ДНР и ЛНР от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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ПолитикаРоссияДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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