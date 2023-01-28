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Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим - РИА Новости, 28.01.2023
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Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим
Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим - РИА Новости, 28.01.2023
Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим
Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:23
2023-01-28T01:23
в мире
украина
франция
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье Владимира Зеленского.Так он отреагировал на появившиеся ранее сообщение обозревателя канала BFMTV Патрика Соуса, заявившего, что Украина планирует запросить у Франции истребители Mirage 2000. Как утверждает журналист, это произойдет после отправки Киеву западных танков."Зеленский, Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!", - добавил Филиппо.Ранее сам Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
01:23 28.01.2023
 
Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим

Французский политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за планов получить самолеты

© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье Владимира Зеленского.
Так он отреагировал на появившиеся ранее сообщение обозревателя канала BFMTV Патрика Соуса, заявившего, что Украина планирует запросить у Франции истребители Mirage 2000. Как утверждает журналист, это произойдет после отправки Киеву западных танков.
"Зеленский теперь хочет наши истребители Mirage 2000. Он совершенно сумасшедший!" – написал политик на своей странице в Twitter.
"Зеленский, Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!", - добавил Филиппо.
Ранее сам Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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