https://ria.ru/20230128/zakony-1848086442.html

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России - РИА Новости, 28.01.2023

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:36

2023-01-28T13:36

2023-01-28T14:23

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Правительство одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации" и статьи 3 и 7 Федерального конституционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении. В закон "О Государственном флаге Российской Федерации" предусматривается внести изменение: после слов "Корабельным уставом" дополнить словами "Военно-Морского Флота". Также предлагается в законе "О Государственном гимне Российской Федерации" после слов "общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации" добавить слова "и Корабельным уставом Военно-Морского Флота".

https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество