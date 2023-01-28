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Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России
Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России - РИА Новости, 28.01.2023
Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России
Правительство одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:36
2023-01-28T13:36
2023-01-28T14:23
россия
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Правительство одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации" и статьи 3 и 7 Федерального конституционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении. В закон "О Государственном флаге Российской Федерации" предусматривается внести изменение: после слов "Корабельным уставом" дополнить словами "Военно-Морского Флота". Также предлагается в законе "О Государственном гимне Российской Федерации" после слов "общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации" добавить слова "и Корабельным уставом Военно-Морского Флота".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество
13:36 28.01.2023 (обновлено: 14:23 28.01.2023)
Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России
Правительство одобрило изменения в законы о государственном флаге и гимне России
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Правительство одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России, сообщается на сайте
кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации" и статьи 3 и 7 Федерального конституционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В закон "О Государственном флаге Российской Федерации" предусматривается внести изменение: после слов "Корабельным уставом" дополнить словами "Военно-Морского Флота".
Также предлагается в законе "О Государственном гимне Российской Федерации" после слов "общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации" добавить слова "и Корабельным уставом Военно-Морского Флота".