16:47 28.01.2023 (обновлено: 17:22 28.01.2023)
СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии
"Мукачево.net": депутат Петеи опубликовала карту Закарпатья в цветах венгерского флага
© Фото : Mukachevo.netКарта Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага
Карта Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание "Мукачево.net".
"Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС (Партия венгров Украины. — Прим. ред.) Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке* разместила фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага", — говорится в публикации.
Отмечается, что позже депутат удалила этот пост. Как сообщает издание, ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года.
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