https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848107956.html

СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии

СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:47

2023-01-28T16:47

2023-01-28T17:22

в мире

закарпатская область

венгрия

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

петер сийярто

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание "Мукачево.net". Отмечается, что позже депутат удалила этот пост. Как сообщает издание, ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221010/zakarpate-1822837273.html

https://ria.ru/20230126/zakarpate-1847715208.html

закарпатская область

венгрия

украина

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в мире, закарпатская область, венгрия, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, петер сийярто