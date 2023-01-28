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СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии
СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии
Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:47
2023-01-28T17:22
в мире
закарпатская область
венгрия
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
петер сийярто
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание "Мукачево.net". Отмечается, что позже депутат удалила этот пост. Как сообщает издание, ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, закарпатская область, венгрия, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, петер сийярто
В мире, Закарпатская область, Венгрия, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
16:47 28.01.2023 (обновлено: 17:22 28.01.2023)
 
СМИ: в Закарпатье депутат опубликовала карту области в цветах флага Венгрии

"Мукачево.net": депутат Петеи опубликовала карту Закарпатья в цветах венгерского флага

© Фото : Mukachevo.netКарта Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага
Карта Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Mukachevo.net
Карта Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, сообщило местное издание "Мукачево.net".

"Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС (Партия венгров Украины. — Прим. ред.) Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке* разместила фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага", — говорится в публикации.

Отмечается, что позже депутат удалила этот пост. Как сообщает издание, ранее Петеи заявляла о притеснениях, с которыми сталкиваются этнические венгры в Закарпатской области.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Газета Metropol, в частности, сообщила, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не информируют родственников. В свою очередь, издание Ripost уточнило, что СБУ запрещает родным погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их смерти.
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил украинскому командованию задачу сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению президента продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 19 февраля этого года.
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