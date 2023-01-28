https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html

Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации

Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации - РИА Новости, 28.01.2023

Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации

Масштабная мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, призывают в том числе и проживающих там венгров, основанием для отсрочки не является уход за... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:57

2023-01-28T02:57

2023-01-28T05:37

в мире

украина

венгрия

закарпатская область

владимир зеленский

петер сийярто

владимир путин

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846804934_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_4151af43a25ebd15e9e15d70f40f2f09.jpg

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Масштабная мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, призывают в том числе и проживающих там венгров, основанием для отсрочки не является уход за больными родственниками, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тысяч долларов, сообщает венгерский портал Index со ссылкой на местных жителей.Издание уточняет, что все истории, присланные в редакцию, публикуются анонимно из соображений безопасности."Как происходит мобилизация по-украински? По рассказам — неожиданно, безжалостно и насильно. Те, кому поручено раздавать повестки или загонять ничего не подозревающих прохожих в автобус, направляющийся на фронт, не заботятся о семейном, физическом или ментальном состоянии "мишени". Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей на фронт", - говорится в статье.По свидетельству местных жителей, в поселении недалеко от украинско-венгерской границы одного мужчину погрузили в машину, направлявшуюся на фронт, когда он "мирно ехал на велосипеде"."Мы получили еще одну похожую историю, когда полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. Мужчина немедленно остановился, чтобы избежать столкновения с машиной. Из нее вышли два полицейских, и после проверки документов в руках у мужчины уже была повестка", - пишет автор материала.Еще в одном сообщении говорится о закарпатском венгре, который возвращался домой из Венгрии, ему вручили повестку прямо на пограничном пункте и сказали, что через день он обязан с вещами явиться в военкомат."Согласно присланному в редакцию письму, один мужчина отказался идти в армию, потому что у него дома лежит больная беспомощная пожилая мать, которая нуждается в уходе. Солдаты, проводившие призыв, сказали, что это личная проблема, которая не может быть препятствием для мобилизации", - говорится в сообщении.Как отмечает издание, большинство мужчин, избегающих мобилизации, прячутся на чердаках и иногда, по сообщениям местных, сидят там неделями."Многие утверждают, что от 6-10 тысяч долларов сердца властей смягчаются — хоть и на время, но удается избежать призыва. Однако вопрос в том, у кого есть столько денег", - отмечает Index.Один из читателей портала сообщил также, что он работает в небольшой гостинице в Береговском районе, куда, по его словам, часто заходят полицейские и военкомы, которые регулярно там же обедают после раздачи повесток.Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol сообщило, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают.Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля этого года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230127/orban-1848031731.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html

https://ria.ru/20230126/zakarpate-1847715208.html

https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html

украина

венгрия

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, закарпатская область, владимир зеленский, петер сийярто, владимир путин, верховная рада украины