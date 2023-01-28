https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html

В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП - РИА Новости, 28.01.2023

В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:03

2023-01-28T15:03

2023-01-28T15:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

чеховский район

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, авария произошла 27 января в 07.30 на шестом километре автодороги Венюково-Хлевино-Шарапово. Водитель иномарки сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, а водитель скрылся с места происшествия. "В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции правонарушитель был задержан на одной из дорог в Чеховском районе Московской области", - рассказала Волк. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

https://ria.ru/20230124/voditel-1847215782.html

россия

московская область (подмосковье)

чеховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), чеховский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф