https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП - РИА Новости, 28.01.2023
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:03
2023-01-28T15:03
2023-01-28T15:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
чеховский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, авария произошла 27 января в 07.30 на шестом километре автодороги Венюково-Хлевино-Шарапово. Водитель иномарки сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, а водитель скрылся с места происшествия. "В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции правонарушитель был задержан на одной из дорог в Чеховском районе Московской области", - рассказала Волк. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20230124/voditel-1847215782.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), чеховский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Чеховский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП