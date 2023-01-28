Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП - РИА Новости, 28.01.2023
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:03
2023-01-28T15:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
чеховский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, авария произошла 27 января в 07.30 на шестом километре автодороги Венюково-Хлевино-Шарапово. Водитель иномарки сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, а водитель скрылся с места происшествия. "В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции правонарушитель был задержан на одной из дорог в Чеховском районе Московской области", - рассказала Волк. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20230124/voditel-1847215782.html
россия
московская область (подмосковье)
чеховский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7680ca29f607e93a2673953faca0aa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), чеховский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Чеховский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
15:03 28.01.2023
 
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, авария произошла 27 января в 07.30 на шестом километре автодороги Венюково-Хлевино-Шарапово. Водитель иномарки сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, а водитель скрылся с места происшествия.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции правонарушитель был задержан на одной из дорог в Чеховском районе Московской области", - рассказала Волк.
Она добавила, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 23:33
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Чеховский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала