Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов
Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов, начался подсчет голосов
© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке в Чехии
ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Избирательные участки на выборах во втором туре президента Чехии закрылись в 14.00 по местному времени (16.00 мск), явка превысила 60%, начался подсчет голосов, сообщило Чешское ТВ.
"По данным с избирательных участков, явка на голосовании во втором туре выборов президента Чехии превысила 60%. Избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным полиции, никаких серьезных инцидентов, связанных с процедурой голосования, не произошло", - говорится в сообщении.
Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходил 27-28 января.
Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.