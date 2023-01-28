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Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов - РИА Новости, 28.01.2023
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Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов
Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов - РИА Новости, 28.01.2023
Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов
Избирательные участки на выборах во втором туре президента Чехии закрылись в 14.00 по местному времени (16.00 мск), явка превысила 60%, начался подсчет голосов, РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:03
2023-01-28T16:03
в мире
чехия
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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Избирательные участки на выборах во втором туре президента Чехии закрылись в 14.00 по местному времени (16.00 мск), явка превысила 60%, начался подсчет голосов, сообщило Чешское ТВ. "По данным с избирательных участков, явка на голосовании во втором туре выборов президента Чехии превысила 60%. Избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным полиции, никаких серьезных инцидентов, связанных с процедурой голосования, не произошло", - говорится в сообщении. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходил 27-28 января. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
16:03 28.01.2023
 
Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов

Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов, начался подсчет голосов

© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке в Чехии
Голосование на избирательном участке в Чехии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке в Чехии
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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Избирательные участки на выборах во втором туре президента Чехии закрылись в 14.00 по местному времени (16.00 мск), явка превысила 60%, начался подсчет голосов, сообщило Чешское ТВ.
"По данным с избирательных участков, явка на голосовании во втором туре выборов президента Чехии превысила 60%. Избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным полиции, никаких серьезных инцидентов, связанных с процедурой голосования, не произошло", - говорится в сообщении.
Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходил 27-28 января.
Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
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