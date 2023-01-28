https://ria.ru/20230128/vybory-1848063024.html

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 28.01.2023

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента

В Чехии в 08.00 (10.00 мск) возобновилось голосование во втором туре выборов президента Чехии, те из 8,25 миллиона избирателей, которые не успели проголосовать... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:16

2023-01-28T10:16

2023-01-28T10:16

в мире

чехия

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. В Чехии в 08.00 (10.00 мск) возобновилось голосование во втором туре выборов президента Чехии, те из 8,25 миллиона избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу, могут сделать это в субботу до 14.00 (16.00 мск), сообщило Чешское ТВ. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходит 27-28 января. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.

https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш