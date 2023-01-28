https://ria.ru/20230128/vsu-1848092536.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.01.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка ВС РФ уничтожила на Донецком направлении за сутки пять гаубиц, включая одну американскую M777, американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, а... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:39

2023-01-28T14:39

2023-01-28T16:35

специальная военная операция на украине

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сша

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южная группировка ВС РФ уничтожила на Донецком направлении за сутки пять гаубиц, включая одну американскую M777, американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, а также более 30 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", гаубица "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о перехвате реактивных снарядов и сбитых беспилотниках ВСУ Сводка Минобороны РФ 2023-01-28T14:39 true PT3M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, в мире