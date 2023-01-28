https://ria.ru/20230128/vsu-1848092536.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.01.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка ВС РФ уничтожила на Донецком направлении за сутки пять гаубиц, включая одну американскую M777, американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, а... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:39
2023-01-28T14:39
2023-01-28T16:35
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южная группировка ВС РФ уничтожила на Донецком направлении за сутки пять гаубиц, включая одну американскую M777, американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, а также более 30 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", гаубица "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.
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Минобороны РФ о перехвате реактивных снарядов и сбитых беспилотниках ВСУ
Сводка Минобороны РФ
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
14:39 28.01.2023 (обновлено: 16:35 28.01.2023)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении уничтожены более 30 украинских военных