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Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 28.01.2023
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Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 28.01.2023
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске
После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:12
2023-01-28T09:12
южно-сахалинск
сахалинская область
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко. Жаловаться на качество воды жители областного центра начали в среду вечером в соцсетях, люди писали об ужасном запахе, избавиться от которого не помогало даже кипячение, а также на покраснение рук после мытья. В качестве предварительной версии причин запаха зампред регионального правительства Владимир Ющук называл появление водорослей в системе фильтрации станции. Затем специалисты выяснили, что неприятный запах в воде появился из-за несоблюдения регламента ремонтных работ на станции водоочистки, в результате чего была нарушена работа системы водоподготовки, что привело к ухудшению органолептических качеств воды. При этом превышения концентрации вредных веществ во взятых образцах на водозаборе и в квартирах жителей не зафиксировано. "Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей. На данный момент вода соответствует стандартам качества", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в пятницу во второй половине дня и ночью в субботу специалисты "РВК-Сахалин" провели промывку магистральных труб, по которым осуществляется водоснабжение большей части областного центра. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 км сетей. В настоящее время продолжается промывка сетей в селе Дальнем.
https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html
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южно-сахалинск, сахалинская область, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
09:12 28.01.2023
 
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске

Губернатор Лимаренко: вода в Южно-Сахалинске после промывки сетей соответствует норме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран в ванной
Кран в ванной - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
Жаловаться на качество воды жители областного центра начали в среду вечером в соцсетях, люди писали об ужасном запахе, избавиться от которого не помогало даже кипячение, а также на покраснение рук после мытья. В качестве предварительной версии причин запаха зампред регионального правительства Владимир Ющук называл появление водорослей в системе фильтрации станции. Затем специалисты выяснили, что неприятный запах в воде появился из-за несоблюдения регламента ремонтных работ на станции водоочистки, в результате чего была нарушена работа системы водоподготовки, что привело к ухудшению органолептических качеств воды. При этом превышения концентрации вредных веществ во взятых образцах на водозаборе и в квартирах жителей не зафиксировано.
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"Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей. На данный момент вода соответствует стандартам качества", – написал глава региона в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в пятницу во второй половине дня и ночью в субботу специалисты "РВК-Сахалин" провели промывку магистральных труб, по которым осуществляется водоснабжение большей части областного центра. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 км сетей. В настоящее время продолжается промывка сетей в селе Дальнем.
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Южно-СахалинскСахалинская областьВалерий ЛимаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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