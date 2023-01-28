https://ria.ru/20230128/voda-1848057036.html
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 28.01.2023
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске
После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:12
2023-01-28T09:12
2023-01-28T09:12
южно-сахалинск
сахалинская область
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко. Жаловаться на качество воды жители областного центра начали в среду вечером в соцсетях, люди писали об ужасном запахе, избавиться от которого не помогало даже кипячение, а также на покраснение рук после мытья. В качестве предварительной версии причин запаха зампред регионального правительства Владимир Ющук называл появление водорослей в системе фильтрации станции. Затем специалисты выяснили, что неприятный запах в воде появился из-за несоблюдения регламента ремонтных работ на станции водоочистки, в результате чего была нарушена работа системы водоподготовки, что привело к ухудшению органолептических качеств воды. При этом превышения концентрации вредных веществ во взятых образцах на водозаборе и в квартирах жителей не зафиксировано. "Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей. На данный момент вода соответствует стандартам качества", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в пятницу во второй половине дня и ночью в субботу специалисты "РВК-Сахалин" провели промывку магистральных труб, по которым осуществляется водоснабжение большей части областного центра. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 км сетей. В настоящее время продолжается промывка сетей в селе Дальнем.
https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html
https://realty.ria.ru/20220305/agroprompark-1776742538.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалинская область, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске
Губернатор Лимаренко: вода в Южно-Сахалинске после промывки сетей соответствует норме