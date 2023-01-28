https://ria.ru/20230128/voda-1848057036.html

Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске

Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 28.01.2023

Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске

После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:12

2023-01-28T09:12

2023-01-28T09:12

южно-сахалинск

сахалинская область

валерий лимаренко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. После промывки инженерных сетей в Южно-Сахалинске вода, у которой ранее обнаружился неприятный запах, подается нормативного качества, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко. Жаловаться на качество воды жители областного центра начали в среду вечером в соцсетях, люди писали об ужасном запахе, избавиться от которого не помогало даже кипячение, а также на покраснение рук после мытья. В качестве предварительной версии причин запаха зампред регионального правительства Владимир Ющук называл появление водорослей в системе фильтрации станции. Затем специалисты выяснили, что неприятный запах в воде появился из-за несоблюдения регламента ремонтных работ на станции водоочистки, в результате чего была нарушена работа системы водоподготовки, что привело к ухудшению органолептических качеств воды. При этом превышения концентрации вредных веществ во взятых образцах на водозаборе и в квартирах жителей не зафиксировано. "Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей. На данный момент вода соответствует стандартам качества", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в пятницу во второй половине дня и ночью в субботу специалисты "РВК-Сахалин" провели промывку магистральных труб, по которым осуществляется водоснабжение большей части областного центра. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 км сетей. В настоящее время продолжается промывка сетей в селе Дальнем.

https://realty.ria.ru/20221205/voda-1835796545.html

https://realty.ria.ru/20220305/agroprompark-1776742538.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южно-сахалинск, сахалинская область, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество