https://ria.ru/20230128/vagner-1848142804.html
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США - РИА Новости, 28.01.2023
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера",... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T21:44
2023-01-28T21:44
2023-01-28T22:12
сша
евгений пригожин
джанет йеллен
министерство финансов сша
джаннет йеллен
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера", обращение опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.В четверг американское ведомство объявило "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией. Вашингтон обвинил "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Также Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.Ранее, во вторник, Евгений Пригожин, комментируя эти планы, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американского руководства не имеет какого-либо значения для России."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230127/vagner-1847827333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, евгений пригожин, джанет йеллен, министерство финансов сша, джаннет йеллен
США, Евгений Пригожин, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Джаннет Йеллен
21:44 28.01.2023 (обновлено: 22:12 28.01.2023)
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США
Пригожин написал главе Минфина США письмо с просьбой открыть там филиал "Группы Вагнера"