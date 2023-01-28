https://ria.ru/20230128/vagner-1848142804.html

Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США

Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США - РИА Новости, 28.01.2023

Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера",... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T21:44

2023-01-28T21:44

2023-01-28T22:12

сша

евгений пригожин

джанет йеллен

министерство финансов сша

джаннет йеллен

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера", обращение опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.В четверг американское ведомство объявило "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией. Вашингтон обвинил "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Также Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.Ранее, во вторник, Евгений Пригожин, комментируя эти планы, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американского руководства не имеет какого-либо значения для России."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230127/vagner-1847827333.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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