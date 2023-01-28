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Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США - РИА Новости, 28.01.2023
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Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США - РИА Новости, 28.01.2023
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера",... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T21:44
2023-01-28T22:12
сша
евгений пригожин
джанет йеллен
министерство финансов сша
джаннет йеллен
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера", обращение опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.В четверг американское ведомство объявило "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией. Вашингтон обвинил "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Также Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.Ранее, во вторник, Евгений Пригожин, комментируя эти планы, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американского руководства не имеет какого-либо значения для России."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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сша, евгений пригожин, джанет йеллен, министерство финансов сша, джаннет йеллен
США, Евгений Пригожин, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Джаннет Йеллен
21:44 28.01.2023 (обновлено: 22:12 28.01.2023)
 
Пригожин предложил Йеллен открыть филиал "Группы Вагнера" в США

Пригожин написал главе Минфина США письмо с просьбой открыть там филиал "Группы Вагнера"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в ее стране филиала "Группы Вагнера", обращение опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

"Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК "Вагнер" просит вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с Министерством финансов США", — говорится в письме.

В четверг американское ведомство объявило "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией. Вашингтон обвинил "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Также Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.
Ранее, во вторник, Евгений Пригожин, комментируя эти планы, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американского руководства не имеет какого-либо значения для России.
"Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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СШАЕвгений ПригожинДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАДжаннет Йеллен
 
 
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