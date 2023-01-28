https://ria.ru/20230128/utrata-1848048175.html

Умер солист Большого театра Низиенко

Умер солист Большого театра Низиенко - РИА Новости, 28.01.2023

Умер солист Большого театра Низиенко

Бывший солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко умер на 76-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале ГАБТ. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T06:04

2023-01-28T06:04

2023-01-28T11:47

культура

большой театр

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848057531_0:0:511:288_1920x0_80_0_0_c3f78b0d26720b798416a5944e1d45b6.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко умер на 76-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале ГАБТ.Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 28 января в 9:45 в морге больницы № 76 в Москве. Отпевание и захоронение состоятся в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. В 1978-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году, где он сначала работал как практикант и стажер, а с 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы. Исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Был первым исполнителем партий Мендозы (1982, "Обручение в монастыре") и Тибо (1990, "Орлеанская дева"). Впервые на русской сцене спел партию Птолемея (1979, "Юлий Цезарь").С 2002 года преподавал на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, с 2005-го — доцент.

https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой театр, москва, россия