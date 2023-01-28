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Умер солист Большого театра Низиенко - РИА Новости, 28.01.2023
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Культура
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Умер солист Большого театра Низиенко
Умер солист Большого театра Низиенко - РИА Новости, 28.01.2023
Умер солист Большого театра Низиенко
Бывший солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко умер на 76-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале ГАБТ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T06:04
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культура
большой театр
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россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко умер на 76-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале ГАБТ.Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 28 января в 9:45 в морге больницы № 76 в Москве. Отпевание и захоронение состоятся в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. В 1978-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году, где он сначала работал как практикант и стажер, а с 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы. Исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Был первым исполнителем партий Мендозы (1982, "Обручение в монастыре") и Тибо (1990, "Орлеанская дева"). Впервые на русской сцене спел партию Птолемея (1979, "Юлий Цезарь").С 2002 года преподавал на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, с 2005-го — доцент.
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большой театр, москва, россия
Культура, Большой театр, Москва, Россия
06:04 28.01.2023 (обновлено: 11:47 28.01.2023)
 
Умер солист Большого театра Низиенко

Бывший солист Большого театра Низиенко умер на 76-м году жизни

© Фото : Большой театрСолист Большого театра Низиенко
Солист Большого театра Низиенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Большой театр
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко умер на 76-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале ГАБТ.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 28 января в 9:45 в морге больницы № 76 в Москве. Отпевание и захоронение состоятся в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.
Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. В 1978-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году, где он сначала работал как практикант и стажер, а с 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы. Исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Был первым исполнителем партий Мендозы (1982, "Обручение в монастыре") и Тибо (1990, "Орлеанская дева"). Впервые на русской сцене спел партию Птолемея (1979, "Юлий Цезарь").
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Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих
С 2002 года преподавал на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, с 2005-го — доцент.
 
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