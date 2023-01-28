https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html

В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных

В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023

В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных

Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:03

2023-01-28T15:03

2023-01-28T17:31

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор. "В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок, а в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены. Добавляется, что было составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 миллиона рублей, а также вынесли девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается. Кроме того, в 2023 году ведомство начало уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвертом квартале прошлого года. Всего к экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан по инициативе Роскомнадзора) в прошлом году обратились почти 1,7 тысячи заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека, в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а 10% граждан защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию. "В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представляли их интересы в суде", - добавляется в сообщении ведомства. В общей сложности суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в интересах заявителей.

https://ria.ru/20230128/prestuplenie-1848059864.html

https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия