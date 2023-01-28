https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных
Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:03
2023-01-28T15:03
2023-01-28T17:31
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор. "В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок, а в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены. Добавляется, что было составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 миллиона рублей, а также вынесли девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается. Кроме того, в 2023 году ведомство начало уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвертом квартале прошлого года. Всего к экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан по инициативе Роскомнадзора) в прошлом году обратились почти 1,7 тысячи заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека, в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а 10% граждан защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию. "В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представляли их интересы в суде", - добавляется в сообщении ведомства. В общей сложности суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в интересах заявителей.
https://ria.ru/20230128/prestuplenie-1848059864.html
https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Происшествия
15:03 28.01.2023 (обновлено: 17:31 28.01.2023)
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных
Роскомнадзор: в 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в 2022 году, сообщил Роскомнадзор
.
"В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок, а в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены.
Добавляется, что было составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 миллиона рублей, а также вынесли девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается.
Кроме того, в 2023 году ведомство начало уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвертом квартале прошлого года.
Всего к экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан по инициативе Роскомнадзора) в прошлом году обратились почти 1,7 тысячи заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека, в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а 10% граждан защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.
"В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представляли их интересы в суде", - добавляется в сообщении ведомства. В общей сложности суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в интересах заявителей.