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РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции" - РИА Новости, 28.01.2023
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РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"
РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции" - РИА Новости, 28.01.2023
РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:43
2023-01-28T12:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В пятницу в телеграм-каналах появилась информация о том, что в сеть были выложены исходные коды сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынке "Газпромбанк Инвестиции". Отмечалось, что в этих файлах были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки. В компании РИА Новости сообщили, что информация об утечке данных клиентов, опубликованная в сети, не соответствует действительности. Добавлялось, что компания инициировала проверку подлинности данных, а также уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html
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Варвара Скокшина
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
12:43 28.01.2023
 
РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"

РКН проверит информацию об утечке персональных данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В пятницу в телеграм-каналах появилась информация о том, что в сеть были выложены исходные коды сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынке "Газпромбанк Инвестиции". Отмечалось, что в этих файлах были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки.
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В компании РИА Новости сообщили, что информация об утечке данных клиентов, опубликованная в сети, не соответствует действительности. Добавлялось, что компания инициировала проверку подлинности данных, а также уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссия
 
 
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