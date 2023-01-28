https://ria.ru/20230128/utechka-1848080918.html

РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"

РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции" - РИА Новости, 28.01.2023

РКН проверит информацию об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:43

2023-01-28T12:43

2023-01-28T12:43

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В пятницу в телеграм-каналах появилась информация о том, что в сеть были выложены исходные коды сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынке "Газпромбанк Инвестиции". Отмечалось, что в этих файлах были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки. В компании РИА Новости сообщили, что информация об утечке данных клиентов, опубликованная в сети, не соответствует действительности. Добавлялось, что компания инициировала проверку подлинности данных, а также уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html

https://ria.ru/20230124/dannye-1847045290.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия