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Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину - РИА Новости, 28.01.2023
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Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину - РИА Новости, 28.01.2023
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:13
2023-01-28T20:56
в мире
польша
украина
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.В настоящее время подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
20:13 28.01.2023 (обновлено: 20:56 28.01.2023)
 
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину

Epoznan: украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.
По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.
Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.
В настоящее время подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.
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