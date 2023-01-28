https://ria.ru/20230128/ukrainets-1848134639.html
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину - РИА Новости, 28.01.2023
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:13
2023-01-28T20:13
2023-01-28T20:56
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.В настоящее время подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d303f48f4d31ddf5d035bbb0c350e930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
20:13 28.01.2023 (обновлено: 20:56 28.01.2023)
Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
Epoznan: украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет
газета epoznan.pl.
По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.
Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.
В настоящее время подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.