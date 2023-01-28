https://ria.ru/20230128/ukrainets-1848134639.html

Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину

Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину - РИА Новости, 28.01.2023

Украинец откусил жительнице Польши ухо и угнал ее машину

Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:13

2023-01-28T20:13

2023-01-28T20:56

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.В настоящее время подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html

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в мире, польша, украина