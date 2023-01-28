https://ria.ru/20230128/ukraina-1848108873.html

В Израиле заявили о тайной помощи Украине

В Израиле заявили о тайной помощи Украине - РИА Новости, 28.01.2023

В Израиле заявили о тайной помощи Украине

Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, его цитирует Morgenpost. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:53

2023-01-28T16:53

2023-01-28T17:28

политика

израиль

украина

бени ганц

сергей лавров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

киев

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, его цитирует Morgenpost.По словам дипломата, есть две причины, по которым страна не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России."Все не так просто", — резюмировал Просор.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из-за оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230128/tsel-1848096125.html

израиль

украина

киев

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, израиль, украина, бени ганц, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев