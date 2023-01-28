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В Израиле заявили о тайной помощи Украине - РИА Новости, 28.01.2023
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В Израиле заявили о тайной помощи Украине
В Израиле заявили о тайной помощи Украине - РИА Новости, 28.01.2023
В Израиле заявили о тайной помощи Украине
Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, его цитирует Morgenpost. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:53
2023-01-28T17:28
политика
израиль
украина
бени ганц
сергей лавров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
киев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, его цитирует Morgenpost.По словам дипломата, есть две причины, по которым страна не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России."Все не так просто", — резюмировал Просор.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из-за оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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израиль
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политика, израиль, украина, бени ганц, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев
Политика, Израиль, Украина, Бени Ганц, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Киев
16:53 28.01.2023 (обновлено: 17:28 28.01.2023)
 
В Израиле заявили о тайной помощи Украине

Посол Израиля в ФРГ Просор заявил, что Тель-Авив оказывает Киеву закулисную помощь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, его цитирует Morgenpost.
"Мы помогаем, пусть и закулисно, гораздо больше, чем известно", — сказал он.
По словам дипломата, есть две причины, по которым страна не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.
"Все не так просто", — резюмировал Просор.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из-за оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.
Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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ПолитикаИзраильУкраинаБени ГанцСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКиев
 
 
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