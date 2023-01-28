Рейтинг@Mail.ru
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/ukraina-1848076924.html
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины - РИА Новости, 28.01.2023
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины
Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:18
2023-01-28T13:08
в мире
украина
россия
польша
радослав сикорский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.Экс-глава МИД напомнил, что Украина в 1991 году была более развитой страной, чем Польша. Киеву досталась территория "с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире".При этом к 2022 году, еще до начала российской спецоперации, ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.По мнению Сикорского, жителям постсоветской республики сейчас приходится дорого расплачиваться за действия своего правительства.На этой неделе экс-глава МИД также заявлял, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины после начала боевых действий в стране.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230102/krizis-1842782610.html
https://ria.ru/20230128/italiya-1848072617.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_f4b3e80e246080812b2c99c5ba74d9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский
В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский
12:18 28.01.2023 (обновлено: 13:08 28.01.2023)
 
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины

Польский политик Сикорский: коррупция и мания величия довели Украину до текущего положения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Их элиты просто-напросто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем", — заявил польский политик.

Экс-глава МИД напомнил, что Украина в 1991 году была более развитой страной, чем Польша. Киеву досталась территория "с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире".
При этом к 2022 году, еще до начала российской спецоперации, ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 01:58
В США предупредили о новом кризисе из-за Украины
По мнению Сикорского, жителям постсоветской республики сейчас приходится дорого расплачиваться за действия своего правительства.
На этой неделе экс-глава МИД также заявлял, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины после начала боевых действий в стране.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 11:43
Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаРоссияПольшаРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала