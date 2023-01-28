https://ria.ru/20230128/ukraina-1848076924.html

Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины

Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины - РИА Новости, 28.01.2023

Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины

Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:18

2023-01-28T12:18

2023-01-28T13:08

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радослав сикорский

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.Экс-глава МИД напомнил, что Украина в 1991 году была более развитой страной, чем Польша. Киеву досталась территория "с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире".При этом к 2022 году, еще до начала российской спецоперации, ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.По мнению Сикорского, жителям постсоветской республики сейчас приходится дорого расплачиваться за действия своего правительства.На этой неделе экс-глава МИД также заявлял, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины после начала боевых действий в стране.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230102/krizis-1842782610.html

https://ria.ru/20230128/italiya-1848072617.html

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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский