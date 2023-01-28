12:18 28.01.2023 (обновлено: 13:08 28.01.2023)
Польский экс-министр откровенно высказался о состоянии Украины
Польский политик Сикорский: коррупция и мания величия довели Украину до текущего положения
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина находится в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Их элиты просто-напросто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем", — заявил польский политик.
Экс-глава МИД напомнил, что Украина в 1991 году была более развитой страной, чем Польша. Киеву досталась территория "с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире".
При этом к 2022 году, еще до начала российской спецоперации, ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.
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По мнению Сикорского, жителям постсоветской республики сейчас приходится дорого расплачиваться за действия своего правительства.
На этой неделе экс-глава МИД также заявлял, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины после начала боевых действий в стране.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.