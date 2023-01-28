https://ria.ru/20230128/ukraina-1848036973.html

На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью

На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью - РИА Новости, 28.01.2023

На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи США Украине. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:09

2023-01-28T00:09

2023-01-28T01:02

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бриджит бринк

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи США Украине. В декабре прошлого года издание Politico со ссылкой на документ из госдепа сообщало, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще не называемую фирму для контроля за аудитом отправляемой помощи. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847926567.html

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