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На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью - РИА Новости, 28.01.2023
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На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью
На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью - РИА Новости, 28.01.2023
На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью
Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи США Украине. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:09
2023-01-28T01:02
украина
сша
россия
бриджит бринк
майкл маккол
кевин маккарти
нато
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи США Украине. В декабре прошлого года издание Politico со ссылкой на документ из госдепа сообщало, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще не называемую фирму для контроля за аудитом отправляемой помощи. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, бриджит бринк, майкл маккол, кевин маккарти, нато, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша, в мире
Украина, США, Россия, Бриджит Бринк, Майкл Маккол, Кевин Маккарти, НАТО, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США, В мире
00:09 28.01.2023 (обновлено: 01:02 28.01.2023)
 
На Украину из США прибыли инспекторы по надзору за оказываемой помощью

Посол США Бринк: на Украину прибыли американские инспекторы, занимающиеся аудитом помощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи США Украине.
"Благодарю представителей офисов генеральных инспекторов Госдепартамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию (USAID) за плотный график встреч с целью улучшить их независимый надзор за помощью США Украине", - написала Бринк в своем Twitter-аккаунте.
В декабре прошлого года издание Politico со ссылкой на документ из госдепа сообщало, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще не называемую фирму для контроля за аудитом отправляемой помощи.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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