https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html

На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной

На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной - РИА Новости, 28.01.2023

На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной

Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:06

2023-01-28T13:06

2023-01-28T16:20

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины."Оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" (поселок в Закарпатской области Украины. — Прим. ред.) остановили у границы трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако в конце концов признался в обмане", — сообщает Госпогранслужба на своем сайте. По данным ведомства, мужчины пытались покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. На правонарушителей завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, дальше ими будет заниматься военкомат, добавили в Госпогранслужбе. "Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавляется на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, закарпатская область