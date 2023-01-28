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На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной - РИА Новости, 28.01.2023
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На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной
На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной - РИА Новости, 28.01.2023
На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной
Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:06
2023-01-28T16:20
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины."Оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" (поселок в Закарпатской области Украины. — Прим. ред.) остановили у границы трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако в конце концов признался в обмане", — сообщает Госпогранслужба на своем сайте. По данным ведомства, мужчины пытались покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. На правонарушителей завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, дальше ими будет заниматься военкомат, добавили в Госпогранслужбе. "Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавляется на сайте ведомства.
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в мире, украина, закарпатская область
В мире, Украина, Закарпатская область
13:06 28.01.2023 (обновлено: 16:20 28.01.2023)
 
На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной

Украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной

© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" (поселок в Закарпатской области Украины. — Прим. ред.) остановили у границы трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако в конце концов признался в обмане", — сообщает Госпогранслужба на своем сайте.
По данным ведомства, мужчины пытались покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. На правонарушителей завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, дальше ими будет заниматься военкомат, добавили в Госпогранслужбе.
"Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавляется на сайте ведомства.
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