13:06 28.01.2023 (обновлено: 16:20 28.01.2023)
На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной
Украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" (поселок в Закарпатской области Украины. — Прим. ред.) остановили у границы трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако в конце концов признался в обмане", — сообщает Госпогранслужба на своем сайте.
По данным ведомства, мужчины пытались покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. На правонарушителей завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, дальше ими будет заниматься военкомат, добавили в Госпогранслужбе.
"Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — добавляется на сайте ведомства.