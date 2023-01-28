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Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/ugledar-1848046381.html
Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР
Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.01.2023
Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР
Под Угледаром идут тяжелые бои, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T05:06
2023-01-28T08:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
ян гагин
соледар
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Под Угледаром идут тяжелые бои, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Наши силы закрепились на востоке и юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой", — рассказал он.Гагин добавил, что штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют по аналогии с солевыми шахтами Соледара и подземельями "Азовстали" в Мариуполе.Но, по словам советника главы ДНР, в сложившейся обстановке есть и положительные факторы. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847886555.html
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донецкая народная республика, мариуполь, ян гагин, соледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Ян Гагин, Соледар
05:06 28.01.2023 (обновлено: 08:52 28.01.2023)
 
Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР

Советник Пушилина Гагин заявил, что российские войска ведут серьезные бои за Угледар в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Под Угледаром идут тяжелые бои, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Наши силы закрепились на востоке и юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой", — рассказал он.
Гагин добавил, что штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют по аналогии с солевыми шахтами Соледара и подземельями "Азовстали" в Мариуполе.
Но, по словам советника главы ДНР, в сложившейся обстановке есть и положительные факторы.

"Весь личный состав противника там — это пестрое лоскутное одеяло, то есть представители разных подразделений, и зачастую между ними нет коммуникаций и какого-то взаимодействия, что, в принципе, нам на руку", — пояснил он.

В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольЯн ГагинСоледар
 
 
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