https://ria.ru/20230128/ugledar-1848046381.html

Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР

Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.01.2023

Российские войска ведут серьезные бои за Угледар, заявили в ДНР

Под Угледаром идут тяжелые бои, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T05:06

2023-01-28T05:06

2023-01-28T08:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

ян гагин

соледар

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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Под Угледаром идут тяжелые бои, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Наши силы закрепились на востоке и юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой", — рассказал он.Гагин добавил, что штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют по аналогии с солевыми шахтами Соледара и подземельями "Азовстали" в Мариуполе.Но, по словам советника главы ДНР, в сложившейся обстановке есть и положительные факторы. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847886555.html

донецкая народная республика

мариуполь

соледар

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донецкая народная республика, мариуполь, ян гагин, соледар