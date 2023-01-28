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Летные экипажи России и Белоруссии выполнили боевое применение на полигоне
Летные экипажи России и Белоруссии выполнили боевое применение на полигоне - РИА Новости, 28.01.2023
Летные экипажи России и Белоруссии выполнили боевое применение на полигоне
В рамках совместного учения вооруженных сил РФ и Белоруссии летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне "Ружанский", сообщила пресс-служба минобороны РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:12
2023-01-28T16:12
2023-01-28T16:12
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. В рамках совместного учения вооруженных сил РФ и Белоруссии летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне "Ружанский", сообщила пресс-служба минобороны республики. "Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи выполняют боевое применение на полигоне "Ружанский", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале министерства. Совместное летно-тактическое учение российских и белорусских вооруженных сил проходит в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность
Белоруссия, Россия, Безопасность
Летные экипажи России и Белоруссии выполнили боевое применение на полигоне
Летные экипажи России и Белоруссии выполнили боевое применение на полигоне "Ружанский"