Рейтинг@Mail.ru
Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/tsugtsvang-1848140505.html
Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг
Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг - РИА Новости, 29.01.2023
Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг
Ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом пишет... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-28T21:14
2023-01-29T00:32
политика
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840432240_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a460c1e5395e4616850ac14a9af29ce0.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По мнению офицера, если Вашингтон решит вооружать ВСУ до зубов и идти на эскалацию противостояния, это неизбежно приведет к ядерной войне, а если откажется от интенсивных поставок боевой техники — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию."Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж", — рассуждает Дэвис.Подполковник подчеркнул, что единственным правильным решением для США было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на взаимоприемлемых условиях, не создав при этом предпосылок для новой мировой войны.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Штаты и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок боевой техники украинской армии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
https://ria.ru/20230128/zelenskiy-1848118317.html
https://ria.ru/20230128/tsel-1848096125.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840432240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4bdb1ea41334ec91cb5d2133d1b7117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, россия
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО, Россия
21:14 28.01.2023 (обновлено: 00:32 29.01.2023)
 
Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг

Подполковник армии США Дэвис: Зеленский и Байден оказались загнаны в тупик на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
По мнению офицера, если Вашингтон решит вооружать ВСУ до зубов и идти на эскалацию противостояния, это неизбежно приведет к ядерной войне, а если откажется от интенсивных поставок боевой техники — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 18:10
Британский полковник раскрыл участь Зеленского после российского удара
"Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж", — рассуждает Дэвис.
Подполковник подчеркнул, что единственным правильным решением для США было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на взаимоприемлемых условиях, не создав при этом предпосылок для новой мировой войны.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Штаты и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов.
Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок боевой техники украинской армии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 15:17
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала