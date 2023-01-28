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Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг

Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг - РИА Новости, 29.01.2023

Подполковник армии США: Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг

Ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом пишет... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-28T21:14

2023-01-28T21:14

2023-01-29T00:32

политика

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

нато

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По мнению офицера, если Вашингтон решит вооружать ВСУ до зубов и идти на эскалацию противостояния, это неизбежно приведет к ядерной войне, а если откажется от интенсивных поставок боевой техники — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию."Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж", — рассуждает Дэвис.Подполковник подчеркнул, что единственным правильным решением для США было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на взаимоприемлемых условиях, не создав при этом предпосылок для новой мировой войны.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Штаты и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок боевой техники украинской армии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.

https://ria.ru/20230128/zelenskiy-1848118317.html

https://ria.ru/20230128/tsel-1848096125.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, россия