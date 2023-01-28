https://ria.ru/20230128/tsel-1848096125.html

Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России

Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России - РИА Новости, 28.01.2023

Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видеообращение немецкого политика опубликовано на сайте... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:17

2023-01-28T15:17

2023-01-28T15:21

политика

германия

россия

украина

олаф шольц

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видеообращение немецкого политика опубликовано на сайте правительства страны.Он назвал три принципа, которых Германия будет придерживаться в конфликте на Украине. Во-первых, бундестаг продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Киеву. Во-вторых, Берлин не допустит эскалации конфликта и перерастания его в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. В-третьих, канцлер пообещал гражданам страны, что руководство будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками.На этой неделе Германия объявила о передаче ВСУ танков Leopard 2. Берлин сформирует два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Россия ранее направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский президент подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

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политика, германия, россия, украина, олаф шольц, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии