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Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России - РИА Новости, 28.01.2023
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Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России - РИА Новости, 28.01.2023
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видеообращение немецкого политика опубликовано на сайте... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:17
2023-01-28T15:21
политика
германия
россия
украина
олаф шольц
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видеообращение немецкого политика опубликовано на сайте правительства страны.Он назвал три принципа, которых Германия будет придерживаться в конфликте на Украине. Во-первых, бундестаг продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Киеву. Во-вторых, Берлин не допустит эскалации конфликта и перерастания его в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. В-третьих, канцлер пообещал гражданам страны, что руководство будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками.На этой неделе Германия объявила о передаче ВСУ танков Leopard 2. Берлин сформирует два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Россия ранее направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский президент подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html
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политика, германия, россия, украина, олаф шольц, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
15:17 28.01.2023 (обновлено: 15:21 28.01.2023)
 
Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России

Канцлер Шольц назвал целью Германии на Украине не дать России расширить границы

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видеообращение немецкого политика опубликовано на сайте правительства страны.
"Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы", — сказал Шольц.
Он назвал три принципа, которых Германия будет придерживаться в конфликте на Украине. Во-первых, бундестаг продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Киеву. Во-вторых, Берлин не допустит эскалации конфликта и перерастания его в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. В-третьих, канцлер пообещал гражданам страны, что руководство будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками.
На этой неделе Германия объявила о передаче ВСУ танков Leopard 2. Берлин сформирует два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Россия ранее направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 20:43
Шольц заявил, что "Россия должна проиграть" в конфликте на Украине
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский президент подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 08:00
Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
 
ПолитикаГерманияРоссияУкраинаОлаф ШольцСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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