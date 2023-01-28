08:55 28.01.2023 (обновлено: 11:10 28.01.2023)
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины и на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья объявили тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
26 января, 11:13На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему республики сейчас невозможно.