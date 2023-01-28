https://ria.ru/20230128/trevoga-1848055435.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:55

2023-01-28T08:55

2023-01-28T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему республики сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230126/poezda-1847524495.html

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина