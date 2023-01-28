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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/trevoga-1848055435.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:55
2023-01-28T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему республики сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230126/poezda-1847524495.html
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
08:55 28.01.2023 (обновлено: 11:10 28.01.2023)
 
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины и на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья объявили тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Поезд Киев - Варшава - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:13
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему республики сейчас невозможно.
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 15:14Специальная военная операция на Украине
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