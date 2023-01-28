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Французов восхитили высказывания депутата Госдумы об Украине - РИА Новости, 28.01.2023
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Французов восхитили высказывания депутата Госдумы об Украине
Французов восхитили высказывания депутата Госдумы об Украине - РИА Новости, 28.01.2023
Французов восхитили высказывания депутата Госдумы об Украине
Зрители французского телеканала BFM оценили интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого, раскритиковав при этом поведение местных журналистов. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:45
2023-01-28T01:48
в мире
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петр толстой
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Зрители французского телеканала BFM оценили интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого, раскритиковав при этом поведение местных журналистов.Передача с участием парламентария вышла во вторник, в эфире обсуждалась российская спецоперация на Украине. Толстой, дискутируя с шестью французскими политологами, подчеркнул, что поставки западного оружия не смогут изменить ход конфликта, выразив уверенность в достижении целей спецоперации."Огромное спасибо Петру Толстому за час чистого удовольствия. Позор для Франции, что на съемочной площадке собралось семь таких жалких людей, которые даже не выдали ничего стоящего", - заявил пользователь Thomas Dbd."Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим "журналистским" судом. Спасибо BFM, что продолжаете приглашать этого человека!" – отметила Sandrine Faugeron."Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого", - согласился P. Medina."Неловко за Францию, когда видишь уровень идеологической коррупции наших СМИ. Это огорчает. Большое уважение этому человеку и спасибо за то, что напомнил о некоторых фундаментальных истинах", - написал Nicolas Straub."Журналистам надо посоветовать брать пример с Толстого, классный парень. Против журналисты уровня свинарника. Респект", - заметил Bruce Wayne."Хорошее интервью, спасибо, что так хорошо говорите на нашем языке. Русские — достойный и гордый народ, способный бороться за победу своей страны", - добавила Monique Lemaire.С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лавров, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1846974715.html
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в мире, украина, франция, сша, петр толстой, джо байден, сергей лавров, нато, госдума рф
В мире, Украина, Франция, США, Петр Толстой, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ
01:45 28.01.2023 (обновлено: 01:48 28.01.2023)
 
Французов восхитили высказывания депутата Госдумы об Украине

Зрители телеканала BFM высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы Толстого

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Зрители французского телеканала BFM оценили интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого, раскритиковав при этом поведение местных журналистов.
Передача с участием парламентария вышла во вторник, в эфире обсуждалась российская спецоперация на Украине. Толстой, дискутируя с шестью французскими политологами, подчеркнул, что поставки западного оружия не смогут изменить ход конфликта, выразив уверенность в достижении целей спецоперации.
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"Огромное спасибо Петру Толстому за час чистого удовольствия. Позор для Франции, что на съемочной площадке собралось семь таких жалких людей, которые даже не выдали ничего стоящего", - заявил пользователь Thomas Dbd.
"Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим "журналистским" судом. Спасибо BFM, что продолжаете приглашать этого человека!" – отметила Sandrine Faugeron.
"Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого", - согласился P. Medina.
"Неловко за Францию, когда видишь уровень идеологической коррупции наших СМИ. Это огорчает. Большое уважение этому человеку и спасибо за то, что напомнил о некоторых фундаментальных истинах", - написал Nicolas Straub.
"Журналистам надо посоветовать брать пример с Толстого, классный парень. Против журналисты уровня свинарника. Респект", - заметил Bruce Wayne.
"Хорошее интервью, спасибо, что так хорошо говорите на нашем языке. Русские — достойный и гордый народ, способный бороться за победу своей страны", - добавила Monique Lemaire.
С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лавров, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.
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В миреУкраинаФранцияСШАПетр ТолстойДжо БайденСергей ЛавровНАТОГосдума РФ
 
 
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