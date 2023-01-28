https://ria.ru/20230128/tanki-1848095687.html

Западные танки будут малоэффективны для Украины, считает эксперт

Западные танки будут малоэффективны для Украины, считает эксперт - РИА Новости, 28.01.2023

Западные танки будут малоэффективны для Украины, считает эксперт

Слабые места танков, которые западные страны планируют поставить Украине, а также отсутствие необходимых для их обслуживания инфраструктуры и специалистов и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:11

2023-01-28T15:11

2023-01-28T15:11

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КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Слабые места танков, которые западные страны планируют поставить Украине, а также отсутствие необходимых для их обслуживания инфраструктуры и специалистов и овладение российскими военными методами борьбы с этой техникой сделают ее малоэффективной в зоне спецоперации, заявил РИА Новости президент региональной общественной организации Татарстана "Союз танкистов" Альберт Гималетдинов. "Говоря о тех моделях, которые могут быть переданы Украине, стоит сказать, что в большинстве своем это техника, которая простаивала годами "в гараже", и сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники. В принципе все это понимают", - сказал Гималетдинов. По его мнению, для того, чтобы эти машины вошли в строй, необходимо провести их техническое обслуживание, поскольку неисправности могут достигать 25-30%. А для этого, по словам Гималетдинова, необходимы соответствующие станции технического обслуживания, подготовленные специалисты, способные этой техникой не только управлять, но и заниматься ее ремонтом. Он отметил, что планируемая к поставкам на Украину западная техника, в частности немецкие танки Leopard-2А6, имеют и слабые места, например, плохо защищенные борта и верхнюю полусферу. Кроме того, по оценке экспертов, большой вес машин может создать проблемы при передвижении по бездорожью. Гималетдинов также уточнил, что технику вероятного противника российские танкисты изучают еще во время обучения. Кроме того, по его словам, для борьбы с танками, которые готовятся к отправке на Украину, разработаны подробные инструкции с указанием их слабых мест и рекомендациями, которые направлены в войска. Навыки огневого поражения техники танковые экипажи отрабатывают в ходе практических стрельб. "Как отмечается в памятке-инструкции, прежде всего у этих танков необходимо выводить из строя основные прицельные приспособления и смотровые приборы - бить "в глаз", - сказал собеседник агентства. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/porsche-1848094360.html

https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, m1 abrams, в мире