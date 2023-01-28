https://ria.ru/20230128/tanki-1848075292.html

Эксперт оценил слова министра обороны ФРГ о пределе поставок танков Киеву

Эксперт оценил слова министра обороны ФРГ о пределе поставок танков Киеву - РИА Новости, 28.01.2023

Эксперт оценил слова министра обороны ФРГ о пределе поставок танков Киеву

Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что страна близка к пределу возможностей в поставках танков Киеву - желание оправдаться перед немцами и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:01

2023-01-28T12:01

2023-01-28T12:02

специальная военная операция на украине

политика

борис писториус

украина

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 28 янв. РИА Новости. Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что страна близка к пределу возможностей в поставках танков Киеву - желание оправдаться перед немцами и обелить свою репутацию, так как жители Германии все чаще выступают против поставок военной техники Украине, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Берлин приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков Украине. "Желание Писториуса простое - он хочет обелить своё имя. Он не прорусский политик, но на протяжении длительного времени он говорил, что с Россией необходимо договариваться, что санкции нужно ослаблять, он возглавлял комитет дружбы с Россией. И тут вдруг поворот на 180 градусов в связи с его назначением на должность министра обороны Германии. Он хочет обелить себя в глазах соотечественников, потому что сейчас во многих городах Германии идут протесты против поставок танков, немцы прекрасно понимают, что танки с крестами Украины на территории России - нонсенс", - сказал Гусев. По мнению эксперта, высказывание Писториуса - "камень, брошенный в ушедший пароход". "Потому что изначально, когда его назначили, он говорил, что никакие танки Украине поставляться не будут, но потом инициативу перехватил федеральный канцлер Олаф Шольц, заявивший под давлением Вашингтона, что танки будут поставлены", - полагает он. "По сути дела Писториусу ничего не оставалось как согласиться с мнением федерального канцлера, потому что он (Шольц - ред.) - член команды, иначе его (Писториуса - ред.) стёрли бы в порошок", - резюмировал Гусев. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

https://ria.ru/20230128/berbok-1848069809.html

украина

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, борис писториус, украина, германия, олаф шольц