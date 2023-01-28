В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"
Глава парламента Крыма Константинов: "Леопарды" отправят вслед за "Тиграми" и "Пантерами"
Танк Leopard 2. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Поставка Киеву западных танков выводит конфликт на Украине на новый виток, но нынешние немецкие "Леопарды" отправятся вслед за гитлеровскими "Тиграми" и "Пантерами", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит (конфликт - ред.)... на новый виток", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, это подталкивает Россию к необходимости ускорить темп спецоперации.
"Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой", - подчеркнул Константинов.
По его словам, никакие "Леопарды" Россию не остановят.
"Они будут отправлены вслед за "Тиграми" и "Пантерами" (бронетехника третьего рейха - ред.)", - сказал Константинов.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".