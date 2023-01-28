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В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами" - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/tanki-1848063367.html
В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"
В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами" - РИА Новости, 28.01.2023
В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"
Поставка Киеву западных танков выводит конфликт на Украине на новый виток, но нынешние немецкие "Леопарды" отправятся вслед за гитлеровскими "Тиграми" и... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:23
2023-01-28T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир константинов
сергей лавров
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Поставка Киеву западных танков выводит конфликт на Украине на новый виток, но нынешние немецкие "Леопарды" отправятся вслед за гитлеровскими "Тиграми" и "Пантерами", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит (конфликт - ред.)... на новый виток", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, это подталкивает Россию к необходимости ускорить темп спецоперации. "Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой", - подчеркнул Константинов. По его словам, никакие "Леопарды" Россию не остановят. "Они будут отправлены вслед за "Тиграми" и "Пантерами" (бронетехника третьего рейха - ред.)", - сказал Константинов. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230128/programma-1848054505.html
https://ria.ru/20230127/leopard-1847983699.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, киев, владимир константинов, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
10:23 28.01.2023
 
В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"

Глава парламента Крыма Константинов: "Леопарды" отправят вслед за "Тиграми" и "Пантерами"

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Поставка Киеву западных танков выводит конфликт на Украине на новый виток, но нынешние немецкие "Леопарды" отправятся вслед за гитлеровскими "Тиграми" и "Пантерами", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Поставки немецкого и американского наступательного оружия, которое едва ли ограничится только танками, безусловно, выводит (конфликт - ред.)... на новый виток", - сказал РИА Новости Константинов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
08:41Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили, что Запад реализует на Украине программу гитлеровцев
По его словам, это подталкивает Россию к необходимости ускорить темп спецоперации.
"Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой", - подчеркнул Константинов.
По его словам, никакие "Леопарды" Россию не остановят.
"Они будут отправлены вслед за "Тиграми" и "Пантерами" (бронетехника третьего рейха - ред.)", - сказал Константинов.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 18:18Специальная военная операция на Украине
Испания пообещала поставить танки Leopard на Украину весной
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 16:39
В США предупредили ВСУ о логистическом кошмаре из-за Leopard и Abrams
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир КонстантиновСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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