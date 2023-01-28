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В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html
В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ
В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ
Танки, которые западные страны поставят Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины, считают датские военные эксперты, опрошенные изданием DR. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T04:05
2023-01-28T04:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
владимир путин
владимир зеленский
запад
танк
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Танки, которые западные страны поставят Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины, считают датские военные эксперты, опрошенные изданием DR.В публикации напоминается, что к отправке на Украину готовится порядка 73 танков разных типов из Германии, Соединенных Штатов, Польши и Британии, при этом ряд других государств либо согласны поставить стране неназванное число танков, либо думают это сделать, но позже. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко утверждает, что западные страны и вовсе пообещали передать Киеву 321 "тяжелый танк".Однако доцент Датской военной академии Клаус Матисен считает, что это не станет чудодейственной панацей. "Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так", - сказал эксперт.Он также напомнил, что украинцам сперва предстоит освоить новые высокотехнологичные танки, прежде чем бросать их на передовую. В этой связи Матисен призвал "поумерить пыл" и не ждать от западных танков перелома в ходе конфликта на Украине.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230128/zelenskiy-1848041035.html
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украина, россия, нато, владимир путин, владимир зеленский, запад, танк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запад, Танк, Вооруженные силы Украины
04:05 28.01.2023 (обновлено: 04:07 28.01.2023)
 
В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ

Датский доцент Матисен заявил, что западные танки не помогут ВСУ одержать победу в СВО

© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Танки, которые западные страны поставят Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины, считают датские военные эксперты, опрошенные изданием DR.
В публикации напоминается, что к отправке на Украину готовится порядка 73 танков разных типов из Германии, Соединенных Штатов, Польши и Британии, при этом ряд других государств либо согласны поставить стране неназванное число танков, либо думают это сделать, но позже. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко утверждает, что западные страны и вовсе пообещали передать Киеву 321 "тяжелый танк".
Однако доцент Датской военной академии Клаус Матисен считает, что это не станет чудодейственной панацей. "Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так", - сказал эксперт.
Он также напомнил, что украинцам сперва предстоит освоить новые высокотехнологичные танки, прежде чем бросать их на передовую. В этой связи Матисен призвал "поумерить пыл" и не ждать от западных танков перелома в ходе конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
01:23
Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЗападТанкВооруженные силы Украины
 
 
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