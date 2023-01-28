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СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку
СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку
Бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ)... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T07:54
2023-01-28T07:54
происшествия
россия
роскосмос
цэнки
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов, получивший девять колонии строго режима лет за взятку, полностью оправдан и может рассчитывать на реабилитацию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. В июне прошлого года газета писала, что Арустамов получил девять лет строгого режима по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. При этом о его задержании стало известно осенью 2021-го, тогда его обвиняли в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом" внутренней проверки. "Как стало известно "Ъ", кассационный суд, отклонив апелляционное представление прокуратуры, утвердил решение, которым был полностью оправдан бывший заместитель генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марат Арустамов", - пишет издание. Следствие, как пишет газета, считало, что Арустамову передали через посредника 1,5 миллиона рублей взятки "для ускорения получения второго аванса в размере 200 миллионов рублей", предназначавшихся ООО "Респект-СМ" для строительства. После получения "Респектом-СМ" второго аванса (первый платеж в размере 126 миллионов рублей перечислили компании в августе 2020-го) Арустамов, как утверждалось, должен был получить еще 1,5 миллиона рублей в виде взятки из средств аванса. Защита заявляла, что Арустамов вмененные ему действия по согласованию платежа и ускоренному подписанию документов "не только не совершал, но и не мог совершать". Сам Арустамов вину не признавал, заявляя, что его оговорили. Согласно данным газеты, судебная коллегия, проанализировав исследованные судом первой инстанции доказательства, пришла к выводу, что "событие преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, не установлено". "В связи со всем этим обвинительный приговор был отменен, а фигурант оправдан в связи с неустановлением события преступления. За Маратом Арустамовым было признано право на реабилитацию", - отмечает издание.
https://ria.ru/20221221/opravdanie-1840239204.html
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происшествия, россия, роскосмос, цэнки
Происшествия, Россия, Роскосмос, ЦЭНКИ
07:54 28.01.2023
 
СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку

"Коммерсант": суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ Арустамова, осужденного за взятку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора
Сотрудник полиции возле изолятора - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов, получивший девять колонии строго режима лет за взятку, полностью оправдан и может рассчитывать на реабилитацию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные.
В июне прошлого года газета писала, что Арустамов получил девять лет строгого режима по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. При этом о его задержании стало известно осенью 2021-го, тогда его обвиняли в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что Арустамов задержан по итогам проведенной "Роскосмосом" внутренней проверки.
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"Как стало известно "Ъ", кассационный суд, отклонив апелляционное представление прокуратуры, утвердил решение, которым был полностью оправдан бывший заместитель генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марат Арустамов", - пишет издание.
Следствие, как пишет газета, считало, что Арустамову передали через посредника 1,5 миллиона рублей взятки "для ускорения получения второго аванса в размере 200 миллионов рублей", предназначавшихся ООО "Респект-СМ" для строительства. После получения "Респектом-СМ" второго аванса (первый платеж в размере 126 миллионов рублей перечислили компании в августе 2020-го) Арустамов, как утверждалось, должен был получить еще 1,5 миллиона рублей в виде взятки из средств аванса. Защита заявляла, что Арустамов вмененные ему действия по согласованию платежа и ускоренному подписанию документов "не только не совершал, но и не мог совершать". Сам Арустамов вину не признавал, заявляя, что его оговорили.
Согласно данным газеты, судебная коллегия, проанализировав исследованные судом первой инстанции доказательства, пришла к выводу, что "событие преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, не установлено".
"В связи со всем этим обвинительный приговор был отменен, а фигурант оправдан в связи с неустановлением события преступления. За Маратом Арустамовым было признано право на реабилитацию", - отмечает издание.
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