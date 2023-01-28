https://ria.ru/20230128/strelba-1848147821.html

Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана

Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 28.01.2023

Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана

Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:50

2023-01-28T22:50

2023-01-28T22:50

в мире

израиль

западный берег реки иордан

армия обороны израиля

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. "Некоторое время назад поступило сообщение о нападении со стрельбой на перекрестке Альмог. Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Армии обороны. Как отмечается в заявлении, в настоящий момент Армия обороны Израиля и полиция осматривают местность. По данным армии обороны Израиля, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230128/strelba-1848075778.html

израиль

западный берег реки иордан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, западный берег реки иордан, армия обороны израиля