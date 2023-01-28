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Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 28.01.2023
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Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 28.01.2023
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:50
2023-01-28T22:50
в мире
израиль
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. "Некоторое время назад поступило сообщение о нападении со стрельбой на перекрестке Альмог. Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Армии обороны. Как отмечается в заявлении, в настоящий момент Армия обороны Израиля и полиция осматривают местность. По данным армии обороны Израиля, пострадавших нет.
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израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля
22:50 28.01.2023
 
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля: неизвестный открыл стрельбу в ресторане на Западном берегу Иордана

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля.
"Некоторое время назад поступило сообщение о нападении со стрельбой на перекрестке Альмог. Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Армии обороны.
Как отмечается в заявлении, в настоящий момент Армия обороны Израиля и полиция осматривают местность.
По данным армии обороны Израиля, пострадавших нет.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля
 
 
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