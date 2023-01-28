https://ria.ru/20230128/strelba-1848147821.html
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 28.01.2023
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:50
2023-01-28T22:50
2023-01-28T22:50
в мире
израиль
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан, пострадавших нет, сообщила Армия обороны Израиля. "Некоторое время назад поступило сообщение о нападении со стрельбой на перекрестке Альмог. Террорист зашел в ресторан, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Армии обороны. Как отмечается в заявлении, в настоящий момент Армия обороны Израиля и полиция осматривают местность. По данным армии обороны Израиля, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230128/strelba-1848075778.html
израиль
западный берег реки иордан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, западный берег реки иордан, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля
Армия Израиля сообщила о стрельбе в ресторане на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля: неизвестный открыл стрельбу в ресторане на Западном берегу Иордана