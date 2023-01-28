https://ria.ru/20230128/strelba-1848075778.html
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека - РИА Новости, 28.01.2023
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:06
2023-01-28T12:06
2023-01-28T12:18
в мире
иерусалим
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РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иерусалим
12:06 28.01.2023 (обновлено: 12:18 28.01.2023)
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
Франс Пресс: при стрельбе близ Старого города Иерусалима ранены два человека
РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков