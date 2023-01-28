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При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека - РИА Новости, 28.01.2023
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При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека - РИА Новости, 28.01.2023
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека
РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков РИА Новости, 28.01.2023
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РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков
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в мире, иерусалим
В мире, Иерусалим
12:06 28.01.2023 (обновлено: 12:18 28.01.2023)
 
При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека

Франс Пресс: при стрельбе близ Старого города Иерусалима ранены два человека

© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков
 
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