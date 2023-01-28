https://ria.ru/20230128/strelba-1848075778.html

При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека

При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека - РИА Новости, 28.01.2023

При стрельбе в Иерусалиме ранены два человека

РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:06

2023-01-28T12:06

2023-01-28T12:18

в мире

иерусалим

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РИА Новости. Два человека ранены при стрельбе близ Старого города Иерусалима - Франс Пресс со ссылкой на израильских медиков

иерусалим

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим