СМИ: США забыли про ключевую проблему из-за Украины
AT: США следует сосредоточиться на южной границе, а не конфликтовать с Россией
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в медиабанкНедостроенная стена на границе между США и Мексикой
Недостроенная стена на границе между США и Мексикой . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США следует прекратить участвовать в украинском конфликте и противостоять России и вместо этого сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, считает обозреватель American Thinker Роберт Смит.
"Когда республиканец находится в Вашингтоне слишком долго? Когда он отдает приоритет конфликту на Украине, а не распаду границы между США и Мексикой", — заявил автор материала.
Он посетовал на то, что Вашингтон продолжает посылать миллионы долларов и большое количество военной техники на Украину для противостояния с Россией, считая, что Москва представляет угрозу для безопасности и национальных интересов Штатов, хотя реальная угроза, по мнению журналиста, находится на юге от границы США.
"Опасность, которую представляют нелегальные мигранты, наркотики, торговля людьми и картели. Еще более зловеще то, что войны картелей, бушующие по всей Мексике, грозят перекинуться на север США. Десятки тысяч мексиканцев гибнут в этих жестоких боях. На очереди – жизни американцев?" — задался вопросом Смит.
Обозреватель считает, что ситуация между Украиной и Россией не касается США и что Вашингтону не следует вмешиваться в конфликт, доводя его до дальнейшей эскалации, и подчеркивает, что реальная угроза для США находится вдоль их южной границы.
"Стоит повторить. У США нет жизненно важных интересов или проблем национальной безопасности ев Украине. Американские милитаристы предлагают лишь туманные утверждения о том, почему они подталкивают Штаты все ближе к открытому конфликту с Россией", — отметил автор статьи.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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