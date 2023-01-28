https://ria.ru/20230128/ssha-1848113346.html

СМИ: США забыли про ключевую проблему из-за Украины

СМИ: США забыли про ключевую проблему из-за Украины - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: США забыли про ключевую проблему из-за Украины

США следует прекратить участвовать в украинском конфликте и противостоять России и вместо этого сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:26

2023-01-28T17:26

2023-01-28T17:26

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США следует прекратить участвовать в украинском конфликте и противостоять России и вместо этого сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, считает обозреватель American Thinker Роберт Смит."Когда республиканец находится в Вашингтоне слишком долго? Когда он отдает приоритет конфликту на Украине, а не распаду границы между США и Мексикой", — заявил автор материала.Он посетовал на то, что Вашингтон продолжает посылать миллионы долларов и большое количество военной техники на Украину для противостояния с Россией, считая, что Москва представляет угрозу для безопасности и национальных интересов Штатов, хотя реальная угроза, по мнению журналиста, находится на юге от границы США."Опасность, которую представляют нелегальные мигранты, наркотики, торговля людьми и картели. Еще более зловеще то, что войны картелей, бушующие по всей Мексике, грозят перекинуться на север США. Десятки тысяч мексиканцев гибнут в этих жестоких боях. На очереди – жизни американцев?" — задался вопросом Смит.Обозреватель считает, что ситуация между Украиной и Россией не касается США и что Вашингтону не следует вмешиваться в конфликт, доводя его до дальнейшей эскалации, и подчеркивает, что реальная угроза для США находится вдоль их южной границы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html

https://ria.ru/20230128/ukraina-1848108873.html

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сша, россия, украина, нато, мексика, в мире