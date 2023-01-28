https://ria.ru/20230128/ssha-1848060739.html

В США предложили четыре шага по завершению украинского конфликта

В США предложили четыре шага по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 28.01.2023

В США предложили четыре шага по завершению украинского конфликта

Аналитики американского центра RAND предложили Вашингтону четыре шага по ускорению процесса разрешения этого кризиса, опубликовав на своем сайте доклад "Как... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:53

2023-01-28T09:53

2023-01-28T11:26

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Аналитики американского центра RAND предложили Вашингтону четыре шага по ускорению процесса разрешения этого кризиса, опубликовав на своем сайте доклад "Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта".Первым шагом, согласно документу, будет прояснение будущей помощи Киеву. Второй — принятие обязательств по обеспечению безопасности Украины. Третий — гарантировать нейтралитет страны, а четвертый — установление условий для смягчения санкций против России.В докладе аналитика исследовательского центра также предположили три сценария окончания конфликта: абсолютная победа одной из сторон, перемирие с прекращением боевых действий и политическое урегулирование.Эксперты также отметили, что затягивание украинского конфликта не выгодно для интересов США.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html

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