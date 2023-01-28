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Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем - РИА Новости, 28.01.2023
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Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем - РИА Новости, 28.01.2023
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем
Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T05:20
2023-01-28T10:43
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
nbc
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.По мнению генерала, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.Записка адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней Минихан также приказывает подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал, помимо этого, призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки. "Его приказ основывается на прошлогодних основополагающих усилиях &lt;...&gt; по подготовке &lt;...&gt; к будущему конфликту в случае провала сдерживания", — сказал он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843517545.html
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, nbc
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, NBC
05:20 28.01.2023 (обновлено: 10:43 28.01.2023)
 
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.

"Надеюсь, я не прав. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — приводит телеканал выдержку из служебной записки военачальника.

По мнению генерала, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.
Записка адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней Минихан также приказывает подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал, помимо этого, призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.
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ВС Китая провели учения возле Тайваня
Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки.
"Его приказ основывается на прошлогодних основополагающих усилиях <...> по подготовке <...> к будущему конфликту в случае провала сдерживания", — сказал он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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