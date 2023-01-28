05:20 28.01.2023 (обновлено: 10:43 28.01.2023)
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем
Генерал ВВС США Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.
"Надеюсь, я не прав. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — приводит телеканал выдержку из служебной записки военачальника.
По мнению генерала, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.
Записка адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней Минихан также приказывает подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал, помимо этого, призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.
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Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки.
"Его приказ основывается на прошлогодних основополагающих усилиях <...> по подготовке <...> к будущему конфликту в случае провала сдерживания", — сказал он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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