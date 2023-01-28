https://ria.ru/20230128/ssha-1848046752.html

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем - РИА Новости, 28.01.2023

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T05:20

2023-01-28T05:20

2023-01-28T10:43

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

nbc

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.По мнению генерала, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.Записка адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней Минихан также приказывает подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал, помимо этого, призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки. "Его приказ основывается на прошлогодних основополагающих усилиях <...> по подготовке <...> к будущему конфликту в случае провала сдерживания", — сказал он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843517545.html

https://ria.ru/20230115/ssha-1844987552.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, nbc