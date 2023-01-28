https://ria.ru/20230128/ssha-1848045321.html

Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками

Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками - РИА Новости, 28.01.2023

Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками

Полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T04:13

2023-01-28T04:13

2023-01-28T05:39

мемфис

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590672_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_f93d7c68dca41934c18fa38471623271.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался.Власти США опасаются, что жестокие кадры с нагрудных камер патрульных и уличных камер наблюдения спровоцируют массовые протесты и беспорядки по всей стране. Жертва полицейской жестокости и его истязатели – афроамериканцы.Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Сначала тот не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.Позднее Николса снова задержали и жестоко избили. На кадрах, опубликованных полицией на видеохостинге Vimeo, видно, что полицейские сначала его прижимают к земле и бьют ногами, потом поднимают, держат и сильно бьют кулаками по лицу. Против Николса применяют слезоточивый газ и, возможно, складные дубинки. Он кричит от боли и зовет маму. Ни один из полицейских не пытается остановить избиение.Участники экзекуции уже уволены и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в убийстве. Работы лишились также по меньшей мере двое прибывших по вызову парамедиков. Николс скончался в больнице спустя три дня после избиения, которое произошло 7 января.В самом Мемфисе собираются акции протеста, но пока они не носят массового характера и не сопровождаются насилием.

https://ria.ru/20230113/blm-1844529983.html

https://ria.ru/20230111/blm-1844018341.html

мемфис

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мемфис, сша, в мире