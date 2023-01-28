https://ria.ru/20230128/ssha-1848045321.html
Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками
Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками - РИА Новости, 28.01.2023
Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками
Полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T04:13
2023-01-28T04:13
2023-01-28T05:39
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался.Власти США опасаются, что жестокие кадры с нагрудных камер патрульных и уличных камер наблюдения спровоцируют массовые протесты и беспорядки по всей стране. Жертва полицейской жестокости и его истязатели – афроамериканцы.Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Сначала тот не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.Позднее Николса снова задержали и жестоко избили. На кадрах, опубликованных полицией на видеохостинге Vimeo, видно, что полицейские сначала его прижимают к земле и бьют ногами, потом поднимают, держат и сильно бьют кулаками по лицу. Против Николса применяют слезоточивый газ и, возможно, складные дубинки. Он кричит от боли и зовет маму. Ни один из полицейских не пытается остановить избиение.Участники экзекуции уже уволены и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в убийстве. Работы лишились также по меньшей мере двое прибывших по вызову парамедиков. Николс скончался в больнице спустя три дня после избиения, которое произошло 7 января.В самом Мемфисе собираются акции протеста, но пока они не носят массового характера и не сопровождаются насилием.
https://ria.ru/20230113/blm-1844529983.html
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мемфис, сша, в мире
04:13 28.01.2023 (обновлено: 05:39 28.01.2023)
Полиция США обнародовала видео избиения автомобилиста своими сотрудниками
Полиция Мемфиса в США обнародовала видео избиения своими сотрудниками местного жителя
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости.
Полиция американского города Мемфиса обнародовала
видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался.
Власти США
опасаются, что жестокие кадры с нагрудных камер патрульных и уличных камер наблюдения спровоцируют массовые протесты и беспорядки по всей стране. Жертва полицейской жестокости и его истязатели – афроамериканцы.
Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Сначала тот не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.
Позднее Николса снова задержали и жестоко избили. На кадрах, опубликованных полицией на видеохостинге Vimeo, видно, что полицейские сначала его прижимают к земле и бьют ногами, потом поднимают, держат и сильно бьют кулаками по лицу. Против Николса применяют слезоточивый газ и, возможно, складные дубинки. Он кричит от боли и зовет маму. Ни один из полицейских не пытается остановить избиение.
Участники экзекуции уже уволены и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в убийстве. Работы лишились также по меньшей мере двое прибывших по вызову парамедиков. Николс скончался в больнице спустя три дня после избиения, которое произошло 7 января.
В самом Мемфисе собираются акции протеста, но пока они не носят массового характера и не сопровождаются насилием.